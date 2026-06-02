竹縣2021年起 新辦寵物登記的養喵人超過養汪人

新竹縣從2021年開始，新辦理寵物登記的貓咪數量開始多過狗狗的。（記者黃美珠攝）

新竹縣自2021年起，新登記的寵物貓數量開始超過了寵物狗，且逐年加大數量的差距。研判跟都市生活型態改變，生活空間變小，加上工時長、工作壓力大，大家回家後普遍就不想動了有關。相對於養狗需要較大空間活動，還需花時間陪伴，養貓平時相對顯得輕鬆，喵星人卻跟汪星人一樣萌化人心，以致越來越多人樂意養貓。

新竹縣動物保護防疫所所長何志豐說，2023年全縣寵物狗有2萬7624隻，其中新登記的共2424隻，同年貓咪全縣有1萬7742隻，新登記就占了3434隻，比狗狗多了至少1000隻。

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2024年，全縣狗狗2萬9252隻，其中2351隻是新登記的。而全縣家庭中有2萬1328隻貓咪，總數雖仍不及狗狗，但新登記的寵物貓卻已高達3675隻，比新登記的寵物狗多了1324隻。

去年全縣狗狗和貓咪的總量持續拉近，狗狗雖仍領先、有2萬9610隻，但新登記的只有1804隻。反觀貓咪卻暴增5388隻，已有2萬6354隻相伴在人類的家庭裡。

另從2017年到去年來看全國趨勢，寵物狗原比寵物貓多2、3萬隻，但同樣自2021年起，數量開始被貓咪反超。這時貓咪共有11萬2323隻、狗狗僅9萬7422隻，此後貓咪持續每年倍數成長，到2022年，新登記的寵物貓跟寵物狗的數量差距逐漸拉大，到去年更呈斷崖式的落差，因為貓咪的新登記數量高達17萬1815隻，新登記的狗狗卻僅7萬5890隻。

因為生活型態的改變，越來越多人相對樂意養貓。（記者黃美珠攝）

因為生活型態的改變，越來越多人相對樂意養貓。（記者黃美珠攝）

紅線是新竹縣內新登記的寵物狗數量，藍線則是新登記的寵物貓。圖表顯示貓咪的量在2021年開始反超狗狗。（新竹縣動物保護防疫所提供）

新竹縣從2023年到2025年間，新登記的寵物貓和寵物狗數量圖表。（新竹縣動物保護防疫所提供）

全國從2017年到2025年間，飼養狗狗和貓咪的數量消長狀況。（新竹縣動物保護防疫所提供）

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