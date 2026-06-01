認識台灣的另一道門窗 金門百大文化基地即日起小三通國門開展

金門縣文化局在小三通入境大廳辦理全國百大文化基地行動展，盼更多小三通旅客透過這道門窗進一步認識金門、看見台灣文化。（記者吳正庭攝）

金門縣文化局今天在金門小三通入境大廳，為全國百大文化基地金門古岡學校、王慶雲洋樓舉辦開展儀式，即日起展至15日止，盼小三通入境旅客透過這道門窗進一步認識金門、看見台灣文化。

縣文化局局長陳榮昌說，文化部徵選「百大文化基地」作為世界認識台灣的另一道門窗，是台灣爭取國際觀光的重要利基，要瞭解台灣，從文化基地開始。透過中央部會及各縣市政府推動，爬梳各地文化歷史脈絡及特色故事，發展文化主題，讓民眾認識各地歷史文化，進而強化台灣文化主體性。

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金門小三通目前1天進出旅客約6000人次，百大文化基地開展設在抵港大廳，估計至少每天有約3000人次的抵港人流經過。行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣文化局長陳榮昌、縣議員董森堡等人都到場參與開展儀式。

縣文化局表示，「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」文化行動展，以金門現有2處百大文化基地「古岡學校」及「王慶雲洋樓」為展示主軸，透過圖像敘事，讓民眾更靠近基地的文化樣貌。第1階段6月1日至6月15日在金門港旅運中心抵港大廳展出，7月移至交通部民航局金門航空站，並在金門歷史民俗博物館也布置兩處基地展出，由古岡學校、王慶雲洋樓代表解說。

縣文化局將以2座文化基地為主軸，陸續推出文化體驗小旅行、集章換好禮等系列活動。其中7月21日至8月5日將辦理4條文化體驗小旅行，引領民眾走進戰地記憶與百工技藝場景，在鋼刀、瓷與部隊鍋香氣中感受金門歲月；也可穿梭古崗聚落巷弄，在老街與古厝間聽見地方故事，甚至換上一襲旗袍，在後浦老街石板路與洋樓間留下穿越時空的記憶。民眾可透過基地與文化園區集章活動兌換限定扭蛋，有5款特色收藏品。

文化局表示，文化體驗小旅行即日起開放免費報名，4條路線共16梯次，開放約320人至400人次報名，額滿為止。報名等資訊可至「浯嶼風起」官方網站及「藝起金門」臉書粉絲專頁查詢。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右二）、縣議員董森堡（右三）、金門文化局長陳榮昌（左三）、縣港務處長許嘉興（右一）等人，為全國百大文化基地金門古岡學校、王慶雲洋樓揭幕。（記者吳正庭攝）

金門縣百大文化基地金門王慶雲洋樓所屬「甄洋樓」女主理人陳婉甄（左一）擔任王慶雲洋樓解說。（記者吳正庭攝）

金門縣文化局除推廣既有百大文化基地，也同步輔導十三處文化潛力據點，（記者吳正庭攝）

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