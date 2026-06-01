外籍男行李箱丟北捷軌道 即將進站列車急停畫面曝光

台北捷運淡水信義線竹圍站往象山方向，傳出列車即將進站時，竟有外籍男性旅客丟擲行李箱。（捷警隊提供）

台北捷運淡水信義線竹圍站往象山方向，今晚7點27分一度傳出列車即將進站時，竟有外籍男性旅客從月台區丟擲行李箱至軌道區，行車專員發現立刻緊急停車，行控中心隨即通知警方。市警局捷運警察隊表示，經調閱相關監視器畫面，掌握嫌疑人身分，半小時內將人查緝到案，並依刑法公共危險罪嫌移請偵辦。北捷也嚴厲譴責，另指按大眾捷運法最高可罰100萬元。

北捷說明，事發後安排列車慢速巡軌，後續安排站長下軌道撿拾行李箱，處理期間同步加強月台廣播，確認安全無虞後，恢復正常行駛。捷警隊進一步稱，所幸現場無人受傷，調閱相關監視器畫面後掌握嫌疑人身分，半小時內將人查緝到案，全案依刑法公共危險罪嫌移請偵辦。

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北捷強調，軌道區攸關行車安全，絕不容許任何蓄意危害系統安全、無視旅客通行權益的行為，也絕不寬貸。後續將依大眾捷運法第50條之1第1項第2款，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

捷警隊提醒，搭乘捷運如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或按壓車廂內紅色緊急按鈕，也可撥打「110」報案，接獲通報將立即趕赴現場處理。

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