南市淨零永續城市管理自治條例上路 350廠家用電大戶須節能減碳

台南市是全台首座制定低碳城市自治條例的城市，也是全台首座以地方自治條例規範工業部門減碳的城市，將在6月16日舉辦說明會，加速企業低碳轉型佈局。（記者楊金城攝）

因應2050淨零排放目標，「臺南市淨零永續城市管理自治條例」5月12日公布，公布後6個月相關子法將發布施行，台南市約有350家用電大戶（契約容量超過800kW以上）依自治條例未來必須提出節能減碳計畫書送交市府審查，否則將受罰，台南市經發局將在6月16日舉辦「能源轉型新佈局」計畫說明會，輔導廠家如何落實節能減碳。

市府從2022年推動制定臺南市淨零永續城市管理自治條例，2024年獲南市議會三讀通過，函報行政院後修正條文，2025年12月議會三讀通過，今年4月獲行政院核定，上月12日公布，公布後6個月相關子法上路實施。自治條例推動核心在降低碳排、發展綠能、優化節電設備、發展綠色運輸、循環永續、氣候變遷調適等工作，主管機關是台南市環保局，包括經發局、交通局等局處各訂子法依權責業務推動。

請繼續往下閱讀...

南市經發局今天（1日）指出，經發局配合訂定的子法包括輔導產業淨零永續補助及獎勵要點、能源用戶及一定規模以上事業實施節能減碳計畫執行要點、公告一定用電契約容量之用戶等，已在研擬中。

經發局專委陳豪吉表示，依自治條例，未來能源用戶（契約容量超過800kW以上）必須提出節能減碳計畫書送審，計畫書內容應載明使用節能燈具、空調及冷凍冷藏系統採用能源效率標示一級之設備、導入能源管理系統或清潔生產評估系統等相關推動期程，以因應氣候變遷及產業轉型趨勢。初步統計全市約有350家工業用戶須提出節能減碳計畫書。

企業如未提出節能減碳計畫書，或未依提出之節能減碳計畫書辦理，經發局可對廠家處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰。

經發局6月16日將在新吉工業區國際會議廳舉辦「能源轉型新佈局」說明會，解說節能減碳計畫書填寫、法規說明、最新政策與儲能節能技術等實務經驗分享，協助企業提升能源使用效率，加速低碳轉型佈局；當天另舉辦「工廠危險物品申報」說明會，輔導全市列管的約1200家事業單位在7月定期申報，強化工廠危險物品源頭管理，協助業者建立完善的防災觀念與應變能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法