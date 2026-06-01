中央大學第3座衛星天線啟用 資料接收與服務能量大幅升級

中央大學太空及遙測研究中心1日啟用第三座衛星接收天線，象徵中央大學在衛星遙測與空間資訊領域再向前邁進。（記者李容萍攝）

國立中央大學太空及遙測研究中心今（1）日正式啟用第三座衛星接收天線。新天線的投入，象徵中央大學在衛星遙測與空間資訊領域再向前邁進，也將大幅提升台灣衛星資料接收與服務能量。

啟用典禮由太空及遙測研究中心主任林唐煌、教授曾國欣共同主持，林唐煌表示，中心長期投入太空科技與遙測研究，資源衛星接收站多年來持續提供學術研究、環境監測及教育推廣所需衛星資料。隨著全球衛星數量快速增加及資料傳輸需求攀升，既有設備面臨容量與維運挑戰，因此建置第三座接收天線提升整體服務效能與系統穩定度。

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林唐煌說，第三座衛星接收天線導入Safran Data Systems VISION 6.1米X波段接收系統，具高速資料接收、高自動化控制與穩定運作等優勢，可提升衛星資料接收效率與系統可靠度，新天線顯著提升多顆衛星同步接收與任務調度能力。研究團隊同步開發智慧化自動排程系統，可依不同任務需求自動配置設備資源，提升接收穩定性與作業效率。

國科會自然科學及永續研究發展處長賴明治指出，未來相關衛星接收資料將廣泛應用於氣候變遷研究、災害防治、國土管理、海洋觀測及智慧治理等領域，在去年花蓮縣馬太鞍溪事件發生時，能夠第一時間就可以取得影像，提供相關的部會使用，未來也持續推動國際合作及人才培育，為台灣太空發展注入新動能。

中央大學校長蕭述三提到，第三接收天線的啟用不只是硬體設備升級，更代表台灣在太空科技與遙測應用領域能量的持續累積，中心將持續與國際合作，支援國內外衛星資料穩定接收，並培育太空科技與遙測專業人才，為台灣太空發展與空間資訊應用注入更多創新動能。

啟用典禮由太空及遙測研究中心主任林唐煌、教授曾國欣共同主持。（記者李容萍攝）

中央大學太空及遙測研究中心1日啟用第3座衛星接收天線，象徵中央大學在衛星遙測與空間資訊領域再向前邁進。（記者李容萍攝）

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