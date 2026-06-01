新店瑠公圳阻水非捷運設施造成 黃心華：歷史水脈重見轉機

新北市議員黃心華日前進入瑠公圳地下段勘查，直擊阻水構造物。（新北市議員黃心華提供）

新店瑠公圳多年來惡臭、死水與污泥淤積困擾沿線居民，新北市議員黃心華指出，過去外界普遍認為瑠公圳無法恢復通水的主因是受到捷運設施阻斷水流的影響，但經水利局深入調查與反覆研析後，現已確認影響水流的是其他阻水設施與高程問題，讓這條歷史水脈重新看見轉機；水利局長宋德仁表示，目前已逐步針對主要污染源改善，渠底改善及第一階段整治作業將於年底前完成。

黃心華今在市政總質詢表示，社會常聚焦瑠公圳能否加蓋、或能否加強綠美化，但他認為，任何規劃都須建立在解決根本問題之上。如果污水沒有處理、死水沒有流動、淤泥持續堆積，再亮麗的工程也只是治標不治本。他日前穿上青蛙裝，在水利局協助下進入北新路正下方的瑠公圳地下段勘查，看見長年累積的家庭污水淤泥與市場菜肉殘渣分解物，也清楚理解人工構造物與高程落差如何造成水流受阻。

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他說，經過持續要求水利局深入調查與反覆研析後，如今已確認真正影響水流的並非捷運構造物本身，而是其他阻水設施與高程問題。這項發現不僅推翻長年以來的既有認知，更代表瑠公圳過去被認為難以突破的治理瓶頸，終於找到真正的病灶，也讓後續改善工程有了明確方向。

黃心華指出，水利局已規劃新增1490戶污水接管，並盤點9處晴天污水點及63處雜排水排放口，搭配導排工法、活水補注及抽水渠道破損填補等措施，逐步解決長年惡臭與死水問題。

宋德仁表示，過去瑠公圳因無法自然重力流動，導致污染物長期滯留，目前已逐步針對主要污染源進行改善，其中寶安段市場周邊整治工程已陸續推動，寶安段200餘戶污水截流工程預計9月底完成，渠底改善及第一階段整治作業將於年底前完成，後續第二階段將接續辦理綠美化及步道改善工程，逐步提升整體環境品質。

新北市長侯友宜表示，瑠公圳的治理不只是排水改善或環境綠化，更希望能比照楠仔溝及碧潭溪整治經驗，逐步恢復河川生態及生命力，這是未來瑠公圳整體治理的重要藍圖。

新店瑠公圳多年來的惡臭、死水與污泥淤積困擾沿線居民。（新北市議員黃心華提供）

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