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    首頁 > 生活

    不是詐騙！新北女暢遊宜蘭抽中百萬汽車 直呼不可思議

    2026/06/01 19:42 記者游明金／宜蘭報導
    「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」縣府自1月舉辦活動至5月11日止，參加抽獎筆次5994筆，帶動宜蘭經濟消費逾757萬餘元。（宜蘭縣政府提供）

    「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」縣府自1月舉辦活動至5月11日止，參加抽獎筆次5994筆，帶動宜蘭經濟消費逾757萬餘元。（宜蘭縣政府提供）

    「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」今舉行第2波抽獎，價值近百萬元壓軸大獎汽車，由新北市宋姓女子獲得。她接到代理縣長林茂盛電話時，直呼不可思議，太神奇了！縣府自1月舉辦活動迄5月11日止，參加抽獎筆次共5994筆，帶動宜蘭經濟消費逾757萬餘元。

    宜蘭自1月舉辦「暢遊宜蘭好禮加倍抽2.0」，凡在宜蘭購物消費或住宿，只要滿1000元就可到活動平台登錄，獲得1次抽獎機會，今年獎品有電動機車、手機、按摩椅及3C家電等，最大獎是市值93萬元的MAZDA CX-3汽車。

    縣府今天下午舉行抽獎活動，採「現場實體大獎抽」與「線上驚喜好禮抽」雙軌並行，最大獎汽車在樂透機公開見證下驚喜誕生，抽出後，代理縣長林茂盛直接玩現場「CALL OUT」連線報喜，打電話給汽車大獎得主，住新北市的宋姓女子接到電話後，一度以為是詐騙集團，直呼太不可思議，現場驚呼與歡笑聲不斷。

    縣府表示，活動主要在延續「全民+1政府相挺」普發現金1萬元熱潮，以宜縣觀光產業發展為主力骨幹，行銷縣內食、宿、遊、購等多元旅遊資源，鼓勵全國民眾到宜蘭旅遊並留宿。

    縣府工商旅遊處特別提醒民眾，第2波中獎名單將於明天（2日）公布於活動官方網站及臉書專頁，請所有參與登錄民眾密切留意中獎訊息，並妥善保管消費發票或消費購物證明正本，中獎者須於公告後14個工作天內，依規定完成領獎手續，以免影響自身中獎權益。

    暢遊宜蘭百萬汽車大獎，由新北市宋姓女子獲得，她直呼不可思議，太神奇了！（宜蘭縣政府提供）

    暢遊宜蘭百萬汽車大獎，由新北市宋姓女子獲得，她直呼不可思議，太神奇了！（宜蘭縣政府提供）

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