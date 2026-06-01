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    首頁 > 生活

    從放牛班到「吊車大王」！胡漢龑畢典勉學子：成功不只靠高學歷

    2026/06/01 19:38 記者彭健禮／苗栗報導
    「吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑（後排中），今出席苗栗高中畢業典禮。（校方提供）

    「吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑（後排中），今出席苗栗高中畢業典禮。（校方提供）

    國立苗栗高中今（1）日舉辦第74屆畢業典禮，邀請「吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，透過不同視角，勉勵全體畢業生學歷固然重要，但「品德、態度與適性發展」才是決定人生高度的關鍵，為畢典留下溫馨且深刻的多元教育啟發。

    胡漢龑應苗中家長會長洪志韋邀請，今以一身招牌亮眼套裝驚喜現身，引發全場歡呼。有別於傳統勉勵學子追求高學歷的致詞，胡漢龑以過來人身分呼籲家長放下對子女的升學焦慮，強調只要品德端正、快樂學習，不一定要追求碩士高學歷，適性發展反而能激發出更好的潛能。

    胡漢龑坦言，自己曾在「放牛班」待了5年且未順利畢業，但十分感謝父母當年沒有逼迫他承受讀書壓力，讓他得以在其他領域發揮所長，打造出今日的企業版圖。

    校長巫正成致詞表示，學校今年繁星推薦共98人錄取，刷新學校歷史紀錄；其中53人錄取國立大學，台、清、交、成、政等頂尖學府共12人，國立大學錄取率突破5成。此外，在特殊選才與學測表現亦大放異彩，這些成果證明「成功不只有一條道路」，他勉勵畢業生「真正的成長，不只是錄取通知書上的校名，而是你是否成為比昨天更好的自己。」

    「吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，今出席苗栗高中畢業典禮。（校方提供）

    「吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，今出席苗栗高中畢業典禮。（校方提供）

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