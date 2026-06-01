台中車站避免雜亂 試辦街友行李置放空間

交通局今起規劃台中車站街友行李置放空間。（市府提供）

台中車站街友行李亂放置遭詬病，台中市政府自今（1）日起於台中車站一樓規劃街友行李置放空間，並同步推動行李收納管理措施，明確劃設禁止躺臥駐留區及禁止發放餐食區，透過1個月宣導試辦期，改善行李堆積及環境髒亂問題。

交通局長葉昭甫表示，台中車站不僅是交通轉運節點，更是城市形象的重要門面，交通局每日均安排清潔人員進行環境維護及巡查作業，提升場站整潔度與舒適性。

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然而近年來，停留於車站周邊的街友人數逐漸增加，衍生行李堆積、環境衛生及場域秩序等問題，對旅客通行及候車品質造成影響，也引發市民關注。

葉昭甫表示，市府透過跨局處合作，訂定台中車站新的場域管理規範，劃設禁止躺臥駐留區及禁止發放餐食區，並同步啟動街友行李收納及寄放宣導措施，兼顧公共秩序、環境衛生與人權保障。

交通局表示，台中市今日起將實施為期1個月的宣導試辦計畫，在台中車站一樓規劃專屬行李置放空間，提供有寄物需求者使用，為避免物品過度堆積及影響場站環境，寄物將以市府社會局統一發放的儲物袋為限，原則上每人一袋，並須於每日早上7時前完成寄放，晚上10時後始開放領取，寄放期間不提供取物服務，市府亦不負保管責任，強力實施規範建立良好的使用秩序。

交通局並指出，如發現於場站範圍內有堆置私人物品、長時間躺臥駐留、影響旅客通行或違反場域管理規範等情形，將依相關規定辦理勸導、清除或驅離，以維護車站秩序與公共安全。市府也將視試辦期間執行情形及改善成效，滾動檢討後續管理措施，持續精進場域治理作為。

中市政府6月1日啟動街友行李收納管理措施。（市府提供）

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