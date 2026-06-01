全國木球賽奪2金1銀！澎湖內垵國小獲頒獎學金

西嶼代表李家萱前往內垵國小，頒發獎金給得獎學生。（楊寶寶基金會提供）

澎湖縣西嶼鄉內垵國小木球隊日前參加今年全國小學盃暨中小學教職員木球錦標賽表現亮眼，勇奪2金、1銀及1項第6名佳績。為肯定孩子們的努力與成長，財團法人楊寶寶教育基金會執行長李家萱今（6月1日）前往內垵國小頒發優秀選手獎學金，並貼心準備棒棒冰與全校師生分享。

此次獲獎選手包括李灃家勇奪低年級男子個人組第1名，洪瑋庠榮獲低年級男子個人組第6名；李灃家、洪瑋庠搭檔拿下低年級男子雙人組第1名；洪翊瑄、薛敬諺則獲得中年級混合雙人組第2名。

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李家萱表示，基金會補助內垵國小3萬元參賽經費，希望減輕離島學校跨海參賽的負擔。木球運動看似平靜，卻十分考驗專注力、穩定度與抗壓能力，孩子們在一次次揮桿中學習面對挑戰、調整心態，也培養責任感與團隊合作精神，這些都是比獎牌更珍貴的收穫。

內垵國小校長陳穎榛表示，木球隊多年來持續利用課餘時間訓練，孩子們從基礎動作到臨場應變都付出許多努力。感謝楊寶寶教育基金會及各界長期支持，讓離島學童有機會走出澎湖參與全國賽事，也透過競技交流拓展視野、累積經驗，建立面對未來挑戰自信心。

李家萱強調，離島孩子站上全國舞台，往往需要付出比本島學生更多的努力與成本，但也因此更能展現堅持到底的韌性。楊寶寶教育基金會未來將持續投入偏鄉教育與基層體育發展，支持孩子勇敢追夢，讓更多努力被看見、更多潛力被發掘，也期待木球運動持續在西嶼扎根。

內垵國小每位學生也有冰棒，分享得獎學子喜悅。（楊寶寶基金會提供）

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