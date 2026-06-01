以鏡頭為筆！新營社大師生自然生態攝影展 民治市政中心展出

黃嘉隆的〈頂石棹琉璃光〉攝影作品。（民治市政中心提供）

活化市政洽公空間，提升藝術氛圍，台南市民治市政中心一樓大廳今天（1日）起至29日推出新營社大自然生態攝影社師生攝影展，展出51件精彩作品，以自然地景和生態風貌為主，學員即使不用專業相機，用手機也能拍出美照。

台南市政府秘書處指出，新營社大自然生態攝影社學員在老師黃嘉隆指導下，使用手機和專業攝影器材走訪台灣、世界各地記錄風土民情和自然生態，黃嘉隆並長期在各社區大學及台南市樂齡學習中心開設數位攝影課程，在攝影教育與展覽推廣上成就斐然，為地方社區注入豐沛的藝術能量。

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策展人黃嘉隆表示，「攝影不僅是紀錄，更是一種與土地對話方式」，這次展出作品中有雲霧繚繞、山巒如墨的高山雲海意境，也有萬里無雲下壯闊山河與田野牧歌交織的寧靜之美，呈現出山海大地豐饒多元的形色面貌。

新營社大自然生態攝影社社長黃明亮指出，像展出作品〈頂石棹琉璃光〉是黃嘉隆的創作，天、地、雲、光交織成一幅令人屏息驚艷的高山雲海美景，這次師生12人聯展展現以「鏡頭為筆、光影為墨」的創作，期望讓更多觀眾感受大自然的壯美與人文生態的可貴，進而一起守護台灣這片美麗大地。

台南市民治市政中心一樓大廳今天（1日）起至29日推出新營社大自然生態攝影社師生攝影展，展出51件精彩作品。（民治市政中心提供）

攝影展記錄台灣和世界各地風土民情、自然生態。（民治市政中心提供）

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