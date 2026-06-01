台灣藍鵲、赤腹游蛇入頭旗 「神農豐饒季」桃園4大廟200年首合體

工藝設計師李育昇統籌設計的輪值頭旗，納入桃園市鳥台灣藍鵲以及珍稀物種赤腹游蛇意象。（記者李容萍攝）

桃園市首次串聯4間主祀神農大帝廟宇，包含大溪永昌宮、龍潭龍元宮、楊梅泰祥宮與新屋長祥宮，共同推出「豐收之神─2026桃園神農豐饒季」，今（1）日由副市長蘇俊賓主持啟動記者會，由享譽國際的工藝設計師李育昇統籌設計的輪值頭旗，納入桃園市鳥台灣藍鵲以及近年在楊梅、龍潭、大溪推動復育的珍稀物種赤腹游蛇意象，將神農大帝保佑農民豐收及愛護生態的信仰永續發揚傳承。

蘇俊賓表示，神農大帝被尊奉為五穀先師與百草之祖，象徵農業發展、醫藥智慧與敬天惜地精神。這次活動為200多年來第一次由桃園4大神農廟合作的精采串聯，他發現4座宮廟供奉的神農大帝造型大異其趣，造型不同也與神農大帝的角色多重有關，不管是黑面的嚐草藥、白面的文風造型、著官服或是傳統的樹葉披肩型態，各自展現神農嚐百草犧牲奉獻的精神以及地方特色和對神農爺角色的期待。

請繼續往下閱讀...

蘇俊賓說，龍元宮近年來不斷創新，今年更將五穀爺守護農業環境的精神，與桃園在地的埤塘水文、台灣藍鵲及赤腹游蛇意象完美融合，創作生態保育意涵的輪值頭旗，將在6月6日引領遶境，象徵人與自然環境相互尊重，這也是全台灣第一面以生態守護為主題的輪值頭旗。

本次活動由大溪永昌宮與龍潭龍元宮率先展開，6月6日分別舉行「神農來了」大溪神農文化季，以及「神龍鬧鎮」龍潭地方生活慶典；接續由楊梅與新屋地方客家青年團隊於6月11日神農大帝聖誕，參與楊梅泰祥宮與新屋長祥宮傳統祭儀，包括大溪日日田職物所、龍潭野菱蔓生、新屋屋蹐文化及楊梅富富．小山岡等地方創生團隊，以藝術、影像、田野調查與地方行動，共同書寫當代客庄神農文化的新樣貌。

其中，6月7日登場的「4神會香．年和歲豐」，結合既有的龍潭龍元宮與大溪永昌宮會香，邀請楊梅泰祥宮與新屋長祥宮贊境，讓桃園4間主祀神農大帝廟宇首次齊聚。

客家事務局長范姜泰基表示，桃園市客家文化基金會協力支持「4處作客．旅讀香路」主題，配合桃園客庄小旅行計畫，推出神農信仰文化小旅行，串聯4地神農廟宇、客庄創生基地、客家飲食文化與地方工藝職人，帶領民眾深入桃園客庄。

桃園市首次串聯4間主祀神農大帝廟宇，共同推出「豐收之神—2026桃園神農豐饒季」，由副市長蘇俊賓（中右）主持啟動記者會。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法