澎水188位畢業生 夢想啟航

畢業生在校長祝福下，離開校門邁向新人生。（澎水提供）

國立澎湖高級海事水產職業學校1畢業典禮，今（6月1日）日在活動中心隆重舉行，188位畢業生在師長、家長及各界貴賓的見證與祝福下，完成高中職階段的重要里程碑，帶著夢想與希望迎向人生新旅程。

今年畢業典禮由學生擔任司儀主持，以青春活潑的方式帶領全場回顧3年校園生活點滴。畢聯會更特別製作畢業回顧影片，以原創歌曲搭配校園生活影像，帶領畢業生重溫青春歲月；此外，由學生精心策劃的「金獅獎」頒獎活動，透過創意獎項向導師及任課教師表達感謝，讓現場充滿歡笑與感動。

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顏嘉禾校長致詞時表示，畢業生在澎水3年期間，不僅累積專業知能與實務技能，更培養面對挑戰的勇氣與責任感。期勉同學未來無論升學、就業、從軍或投入海洋相關產業，都能秉持誠信、專業與服務精神，勇敢追逐夢想，在各自領域發光發熱。同時也以台大博士生內森的奮鬥故事勉勵畢業生珍惜學習機會，堅持理想，創造屬於自己的精彩人生。

今年畢業生共計188人，分別來自漁業科、航海科、輪機科、電子科、資訊科、水產食品科、水產養殖科、餐飲管理科、餐飲服務科、汽車科及航運管理科。典禮最後，全體畢業生共同演唱畢業歌曲《夢想藍圖》，在掌聲與祝福中互道珍重，為高中職生涯畫下圓滿句點。

澎水畢業典禮，畢業生邁向人生新旅程。（澎水提供）

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