台大申請入學及繁星推薦第8學群放榜 嘉中累計23人錄取創新高

嘉中校長陳元泰（左一）與家長會長蔡坤霖（右一），恭喜錄取台大牙醫、醫學系學生。（嘉義高中提供）

台灣大學今天公布115學年度申請入學及繁星推薦第8類學群錄取名單，加上希望入學、特殊選才等管道，嘉義高中錄取台大材料科學與工程系等多元科系已23人，錄取人數創新高，其中林筠融、沈柏凱、洪翊鈞3人錄取台大醫學系，邱冠欣錄取台大牙醫系。

嘉中表示，除了醫學、牙醫、電機、資工等熱門學系外，應屆考生申請入學錄取台大科系還遍及生物機電工程學系、地質科學系、森林環境暨資源學系、數學系、化學系等；21名學生透過申請入學錄取台大，其中6人來自普通班，加計之前透過繁星推薦、希望入學及特殊選才等管道錄取台大電機工程系的林奕凱、物理治療系黃胤軒，截至今天已23人錄取台大。

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嘉中今舉行畢業典禮，校長陳元泰說，適逢申請入學最後一所大學台大放榜重要日子，在全體師生努力下，分科考前，台大各科系錄取人數已達23人，其中醫牙系共4人、電機6人，創造亮眼成績；各醫學校系繁星推薦有7人上榜、國防醫4人上榜，加上醫牙中醫等科系，申請入學預估12至15人上榜，分科考前錄取醫牙及中醫科系學生將突破20人。

嘉中表示，台大醫學、牙醫科系除了須準備筆試，另有跑台實作、口試面試，除了學生平常在課業及多元學習上用心外，學校在學測後即刻展開醫科培訓輔導，每週安排1至2次培訓，邀請醫學系學長姐及臨床醫師分享經驗，由學科教師與輔導教師進行專業科目輔導、實作訓練，讓參加二階面試學生能充分準備，今放榜展現親師生、行政團隊共同努力成果。

嘉中今年錄取台大達23人，師長與準台大生們合影。（嘉義高中提供）

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