澎湖「牛心灣石滬」修復 依古禮開工

牛心灣內滬有美麗傳說，代表父母對女兒的珍愛。（記者劉禹慶攝）

位於澎湖縣西嶼鄉赤馬牛心灣的內滬，由於年久失修，滬腳逐漸流失，經滬主楊文燦同意，由西嶼鄉公所申請文化部補助60萬元，今（6月1日）依循古禮舉行動工典禮，由鄉長李添進、鄉代會主席蔡建習、副主席陳金女、代表李家萱、鍾玉倫、赤馬村長蔡建利、滬主及承包業者，為動工進行簡單祈福上香儀式，希望工程平平安安順利，早日恢復漁獲滿滬的榮景。

赤馬牛心灣內滬建造年代已不可考，老一輩居民只知道，最初並沒有滬房，而是一座呈圓弧形、俗稱「笨箕滬」的石滬。後來為了讓漁獲更加豐盛，才逐漸改建、增設滬房，距今至少已有170年以上歷史。這口石滬相傳當年內垵薛家（另一說為王家）女兒，嫁到赤馬灣楊家。當時居住在頂寮的楊家，以農耕維生，薛家擔心女兒婚後生活清苦、吃不到魚，便將牛心灣內滬作為嫁妝陪嫁給女兒，讓夫家每日都能吃到魚。

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這段傳說雖然沒正式文字記載，但赤馬與內垵2村耆老深信不疑，並代代相傳。如今，這份父母疼愛女兒的深厚親情，也成了地方最動人的故事之一，持續在人們心中流傳。目前由赤馬社區前理事長楊文燦管理。楊理事長表示，從自己有記憶以來，這口石滬便靜靜佇立在牛心灣，陪伴著家族，也圍捕了無數魚獲。

石滬曾是家族的經濟來源之一；而如今存在的價值，早已不只是漁獲本身，而是化作牛心灣藍色海洋中的一道美麗印記，供旅人與朋友欣賞。然而歲月與海浪侵蝕之下，如今已有多處崩壞受損，今日正式展開牛心灣石滬修復之路。

牛心灣內滬，依循古禮展開修復工程。（記者劉禹慶攝）

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