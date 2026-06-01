73歲拿乙級技術士證照又錄取大學 草商最老畢業生：不因年老停止學習

草屯商工73歲進修部畢業生蔡嘉財，以今年考取的乙級機械加工技術士證照，強調有心、願努力，永遠不嫌遠。（記者陳鳳麗攝）

國立草屯商工今天舉行畢業典禮，73歲的蔡嘉財代表進修部畢業生致詞，這位全校最老的畢業生，今年2月才拿到勞動部乙級技術士證照，繁星推甄錄取國立高雄科大，他在致詞時秀出這張證照，強調該證照對他而言，是「努力永遠不嫌晚」、「不會因年老就停止學習」的證明。

草屯商工進修部機械科畢業生蔡嘉財，年少失學，60多歲上國中補校，70歲才進草屯商工進修部就讀。他說，第一天踏進教室，發現同學都跟自己的孫子同齡，上實習課手會抖，畫製圖時眼睛看得吃力，當時懷疑自己是不是太晚學習，會不會根本什麼都學不會。

請繼續往下閱讀...

蔡嘉財說，沮喪和懷疑只一下下，很快就投注時間和心力去讀、去做。高二通過機械加工丙級技術檢定後，進修部主任陳世斌鼓勵他再拚一張乙級技術士證照，自己用了1年時間讀筆試的考題，且到校練習各種機台操作，今年3月終於拿到該張技術士證照。

蔡嘉財致詞時強調，這張乙級技術士證照，對其他同學來說是就業的門票，對他而言則是「努力永遠不嫌晚」的證明，拿到的畢業證書除了圓滿自己的夢想，也是督促自己繼續往前的力量，畢業是離開校園，但不是停止學習，未來將進入大學繼續下一階段的學習。像他這麼大年紀的人能做到，其他人也一定可以。

蔡嘉財（右2）畢業，太太、兒子媳婦和孫子都來獻花，並也獻花給指導蔡嘉財考取乙級技術士證照的進修部主任世斌（左1）。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法