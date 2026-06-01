桃園斥資7250萬汰換警用汽機車 新增80輛TCS防滑機車

桃園市警察局今年斥資7250萬元汰換警用汽機車。（記者鄭淑婷攝）

桃園市警察局今年斥資7250萬元，汰換警用汽車56輛、機車145輛，其中引進80輛高規格防滑機車，提升第一線執勤員警安全，市長張善政今（1）日主持「警用車輛授車校閱典禮」，除慰勉第一線員警的辛勞、提振團隊士氣，也展現保障員警執勤行車安全、維護地方交通與治安的決心。

桃市府逐年提高警用汽機車汰換預算，從2023年2596萬元，提高到今年的7250萬元，警察局長廖恆裕表示表示，考量第一線同仁繁重的外勤工作需要，市府連續3年將具備「TCS循跡防滑控制系統」功能的新式機車納入採購重點，今年更引進多達80輛高規格防滑機車，讓同仁在面對多雨天氣、濕滑路面或各類突發路況時，皆能透過科技輔助，有效防止車輪打滑，大幅提升日常巡邏與各項勤務中的行車穩定度。

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今日​現場共校閱24輛巡邏車及40輛高性能巡邏機車，廖恆裕表示，這批新式車輛在驗收完成後，已全數依需求撥配至各分局及大隊等單位，投入第一線日常執勤使用，警察局將持續健全警政硬體裝備、優化指揮調度體系，確保同仁能在兼顧安全與效率下，第一時間趕赴現場服務市民。

張善政表示，過去幾年在智慧城市治理的大前提下，在智慧化的治安上進步非常明顯，如今在基本配備上又做了大幅度地更新，為行動力增加了許多力量，智慧化的治安加上更好的行動力，相信會讓治安工作如虎添翼。

桃園市警察局今年斥資7250萬元汰換警用汽機車。（記者鄭淑婷攝）

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