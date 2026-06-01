因應北屯重大建設 台中豐樂北二路花5億打通、2027下半年完工

台中市北屯區豐樂北二路打通工程今（1日）開工。模擬圖。（市府提供）

豐樂北二路現況。（市府提供）

因應台中巨蛋、巨蛋好宅一期及二期、14期重劃區及周邊重大建設陸續推動所帶來的交通需求，台中市政府建設局投入總經費4億9300萬元推動「北屯區豐樂北二路打通至豐樂路三段計畫道路開闢工程」，今（1）日正式開工，預計2027年下半年完工；未來除可提升台中巨蛋周邊交通便利性，也將進一步強化北屯區整體交通機能。

建設局長陳大田表示，該道路位處北屯區重要發展核心，鄰近台中巨蛋、巨蛋好宅一期及二期，以及規劃中的實驗小學，隨著人口持續成長與大型公共建設逐步到位，市府將持續推動各項交通建設，逐步建構完整便捷路網，提升市民通行品質及區域發展效益。

陳大田進一步指出，工程完工後，除可有效紓解周邊道路尖峰時段車流，也將串連14期重劃區、洲際棒球場、崇德商圈及北屯生活圈，提升區域道路服務品質與交通轉運效率。

建設局表示，工程總經費4億9300萬元，其中工程費約9000萬元、用地費約4億300萬元；道路全長約215公尺，寬度分別為25公尺及20公尺。

整個工程除辦理道路開闢外，也將同步完善人行道、排水、照明及公共設施，打造兼具交通機能與人本環境的都市道路空間。未來完工後，除可延續巨蛋好宅東側25公尺計畫道路整體效益，也將進一步完善14期重劃區聯外交通路網。

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