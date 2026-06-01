週二全台赤炎炎 防午後雷陣雨突襲

氣象署指出，週二天氣多雲到晴為主，山區午後要留心局部短暫雷陣雨。（資料照）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，週二（2日）各地為多雲到晴天氣，部分地區有機率出現36度以上高溫，中午前後紫外線易達過量或危險等級，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，山區要留心午後雷雨。

中央氣象署預報，週二隨著颱風遠離，台灣附近逐漸轉為偏西南風，各地大多為多雲到晴，午後在山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，各地低溫約24至27度，高溫約31至35度，內陸地區、花東縱谷及大台北盆地感受炎熱，尤其中南部內陸及花東縱谷局部地區有36度左右或以上高溫發生的機率。

離島天氣：澎湖晴時多雲，25至31度；金門晴時多雲，25至30度；馬祖晴時多雲，24至29度。

週四水氣增 週五中南部防雨彈

關於本週天氣預報，天氣風險公司指出，週三到週四台灣附近維持西南風環境，水氣慢慢增多，週三大致還是上午多雲到晴，午後各地山區、東半部地區有局部午後短暫陣雨或雷雨天氣，週四水氣又更多一些，各地區午後可能都有局部短暫陣雨或雷雨出現機會。

週五到週六北邊有微弱鋒面接近台灣附近，因此週五開始到週末各地天氣會逐漸轉趨不穩定；週五南海的低壓擾動就會來到巴士海峽，預期將在恆春以南經過後繼續往台灣以東海面移動，經過巴士海峽時強度有發展機會，不排除達到熱帶性低氣壓等級。

紫外線指數方面，各縣市達過量級或危險級，外出務必注意防曬。

空氣品質方面，2日環境風場為東北風漸轉至西南風，西半部擴散條件普通。宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區及馬祖可能達橘色提醒等級；金門為「橘色提醒」等級。

各地高溫約31至35度，內陸地區、花東縱谷及大台北盆地感受炎熱。（擷取自中央氣象署網站）

週二各縣市紫外線指數超標，外出務必注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

宜蘭空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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