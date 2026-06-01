「白煙愈多不代表愈有效」 議員黃心華籲檢討傳統環境清消

新北市清潔隊在各地朝下水道與排水孔噴灑大量白色煙霧進行消毒，新北市議員黃心華看到有煙霧噴灑時，後面就是餐飲店家的狀況，還有路人摀住嘴巴，衍生交通能見度、化學藥劑飄散以及健康問題。（記者黃政嘉攝）

新北市清潔隊會在各地朝下水道與排水孔噴灑大量白色煙霧進行消毒，新北市議員黃心華今在市政總質詢指出，他看到有煙霧噴灑時，後面就是餐飲店家的狀況，還有路人摀住嘴巴，衍生交通能見度、化學藥劑飄散以及健康問題，要求市府全面檢討現行清消制度，環保局長程大維表示，針對噴藥作業精進及國際防治經驗等建議，後續將納入專家諮詢會議中研議，作為未來病媒防治政策優化的參考。

黃心華表示，世界衛生組織於2023年發布病媒防治實務指引，明確指出「熱煙霧噴灑」主要用途在於疫情爆發時快速降低飛行昆蟲數量，而非作為常態性環境管理手段，指引更點出，高度可見的煙霧雖易讓民眾感受到政府在執行消毒工作，但若缺乏精準規劃，恐衍生交通能見度下降、化學藥劑飄散以及居民健康暴露等問題。

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他指出，目前下水道與排水系統內常見的病媒問題，多數來自蟑螂、老鼠等爬行害蟲，但熱煙霧技術本質上是針對飛行昆蟲設計，化學微粒難以深入地下空間發揮效果，反而容易造成藥劑飄散至空氣中形成二次污染，若要提升防治成效，市府應評估導入超低液量噴霧設備，以及固態餌劑、滯留性藥劑等更多元、精準的防治方式，同時，環境清消後，應訂定SOP，接續派出掃除人力，將逃竄四散的蟑螂等病媒屍體盡速清除，以免影響民眾觀感及造成二次污染。

黃心華要求市府全面檢討現行清消制度，建立事前公告、現場警戒，及噴藥後即時清理四散的病媒蚊蟲屍體等標準作業程序，讓新北市病媒防治工作邁向下個世代。

程大維回應，新北市每年皆會邀集病媒防治專家召開會議，檢討藥劑種類選用、噴灑方式及抗藥性等相關議題，以提升防治成效。針對議員提出的噴藥作業精進、環境維護及國際防治經驗等建議，後續也將納入專家諮詢會議中研議，作為未來病媒防治政策優化的重要參考。

新北市環保局長程大維（中）表示，針對噴藥作業精進及國際防治經驗等建議，後續將納入專家諮詢會議中研議，作為未來病媒防治政策優化的參考。（記者黃政嘉攝）

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