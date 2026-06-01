客運資深司機邊開車、邊滑手機、看影片 全被乘客拍下

員林客運司機邊開車，邊滑手機，還看影片，離譜行徑全被乘客拍下。（翻攝自臉書「爆料公社」）

彰化縣員林客運田中開往二林路線一名年資20年的司機，一邊開車一邊滑手機，甚至觀看影片，離譜行徑全被乘客拍下，今被上傳到網路，引發網友熱烈撻伐，「簡直拿全車乘客生命開玩笑」。員林客運經理受訪表示，已對該名資深司機進行輔導，並依規定記1點違規作為懲處。

PO文的民眾說，他拍的影片是客車開往彰化高鐵站途中，司機僅用手肘靠住方向盤，雙手忙著操作手機，不但滑開訊息，甚至點開影片邊開邊看，視線常停留在螢幕上，僅偶爾抬頭注意路況。乘客氣憤表示：「開車不使用手機不是必須的嗎？何況你是職業司機。」不少網友也紛紛留言痛批「危險駕駛」，更有人發現司機疑似未依規定繫安全帶。

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員林客運陳姓經理表示，經查該名司機年資超過20年，昨（31）日下午1時40分左右由田中站發車前往二林站，行經彰化高鐵站路段時，確實有使用手機搜尋的行為，未注意行車安全。公司已由二林站站長於昨日下午及今日上午對其進行輔導，避免類似事件再發生，並將對其邊開車邊使用手機的行為記1點違規作為懲處。

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