台中停車場增加史努比元素 遊客狂拍照打卡

萬壽棒球場地下停車場入口處，導入熱血棒球與史奴比意象。（市府提供）

史努比大人與小孩都相當喜愛，台中市政府交通局在位於北屯區的民俗公園地下停車場，以及西區萬壽棒球場附屬地下停車場，已完成史努比主題全面佈置並正式對外開放，吸引市民與遊客拍照打卡。

此兩處地下停車場，其中民俗公園及其地下停車場以「歡樂相聚」為設計概念，於園區及停車空間融入史努比、查理布朗等經典角色意象，並結合綠意景觀與繽紛牆面設計，使原本較為單調的空間轉化為兼具指引性與療癒感的友善場域，提升整體使用體驗。

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此外，萬壽棒球場附屬地下停車場則以「熱血棒球」為主題亮點，自大墩路入口延伸至車道空間，透過史努比與夥伴化身棒球員的動態意象，呈現揮棒、奔跑等活力場景，並與地面棒球場相互呼應，營造充滿運動氛圍與朝氣的停車環境，使民眾自進場起即能感受活力與熱情。

交通局長葉昭甫表示，交通局以史努比與知名「花生漫畫」（Peanuts）經典角色為主題佈置的停車場，不僅提升公共空間的視覺吸引力，也成功翻轉停車場的既有印象，從單一功能場域轉型為兼具趣味與美感的城市亮點。

民俗公園地下停車場加入史努比元素。（市府提供）

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