教育部9月實施唾液快篩 鎖定高風險學生加速毒品篩檢

教育部學特司長蔡宜靜今日下午說明，今年9月開學後實施唾液快篩，將鎖定高風險學生，加速毒品篩檢。（記者林曉雲攝）

因應俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等新興毒品滲透校園，教育部今（1）日下午進一步說明，將於115學年度開學後（今年9月）導入「唾液快篩機制」，作為高風險學生早期辨識工具。

教育部學特司長蔡宜靜指出，由於這類毒品透過電子煙載具施用，外觀不易辨識，增加校園防制難度，因此循現有的尿液篩檢機制，再引進唾液快篩，作為第一線風險辨識輔助工具，正與相關專業單位研議唾液快篩導入細節，並規劃先由中央採購一批試劑提供各縣市使用，後續再納入共同供應契約，供地方政府及學校採購。

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蔡宜靜說明，唾液快篩並非全面普篩，而是鎖定依法列冊的特定人員，包括曾有藥物濫用紀錄、接受春暉輔導、疑似接觸毒品或經學校認定具有高風險情形的學生。透過唾液快篩，可在短時間內初步判斷是否有疑似使用毒品情形，若結果呈現陽性，仍須依現行規定進一步接受尿液篩檢確認，並送交專業檢驗單位檢測，作為後續輔導及處遇依據。

蔡宜靜表示，校園毒品篩檢過往以尿液檢驗為主，但程序較繁複，且因涉及隱私空間，部分學生可能藉機拖延時間。依托咪酯等新興毒品代謝速度快，若錯過黃金時間，可能提高查驗難度。唾液快篩則可由學校人員在學生面前直接操作，快速掌握疑似個案狀況，爭取後續尿液篩檢與輔導介入時機。

蔡宜靜也強調，導入唾液快篩的目的並非增加學校行政負擔，而是提供第一線校安人員、導師及輔導教師更有效率的工具，協助校園反毒工作。若學生經快篩呈現陽性，即可同步啟動校安通報、春暉輔導及醫療轉介等支持機制，避免學生持續接觸毒品。

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