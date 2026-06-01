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    首頁 > 生活

    菜色超澎湃！鐵路便當節6/5台北車站登場 15日本鐵道業也來了

    2026/06/01 18:24 記者吳亮儀／台北報導
    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    「第11屆鐵路便當節」將在6月5日至8日舉行，地點在台北車站大廳！台鐵公司今天（1日）宣布，參展家數再創歷史新高，還有15家日本鐵道業者跨海應援。

    台鐵公司表示，今年總展場公開由台鐵台北、七堵、臺中、高雄、花蓮、台東等六大餐旅分部合力研發的年度限定餐盒，精準對接「風味傳承」與「創新食感」，將「便當旅程新食代」的策展美學轉化為實體美味。

    詢問度最高的是以職人最高規格打造的「鰻香豐味木盒便當」、「珍饌羽珠燒雞蒸籠便當」、「石分鰻意木盒便當」及「海陸雙響蒸籠便當」；此外，與「國家鐵道博物館籌備處」跨界聯名的S212與S206柴電機車頭經典便當，讓便當成為收藏等級的文化載體。

    台鐵公司表示，活動深化與地方的政策連結，特別與「2026台東博覽會」攜手，將太平洋的鮮味直送台北，透過紅藜飯、洛神糖醋鬼頭刀等在地食材，實踐台鐵推動的「低碳里程」與「友善農業」政策。

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

    2026第11屆鐵路便當節將從6/5到6/8日在台北車站一樓大廳舉行。（台鐵公司提供）

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