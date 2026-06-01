國內線26年沒漲價！華信航空擬停飛高花、中花航線

華信航空今在台北松山機場，盛大舉辦「華信航空活力裝暨35週年慶」。前排左3為民航局長何淑萍，前排左4為華信航空董事長陳大鈞。（記者黃宜靜攝）

國內線基本票價26年沒有漲，油價飆漲下，華信航空高雄、台中飛花蓮航線載客率低，還曾出現一航班僅5名乘客的情形，華信航空董事長陳大鈞日前直言，光油價就要虧6億元，希望停飛這兩個航線；陳大鈞今天表示，「預計7月前提出申請」。

華信航空今天（1日）在台北松山機場，盛大舉辦「華信航空活力裝暨35週年慶」，發表會由華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲及Taiwolf總經理陳勇志聯合主持，交通部長陳世凱、民航局長何淑萍等貴賓蒞臨現場，共同見證華信航空邁向35週年的重要時刻。

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活動後，何淑萍接受媒體聯訪時表示，依據中油今天公告的國際航線航空燃油價格，由每桶208.78元調降為160.1美元，因此國籍航空國際線的燃油附加費，短程從45美元調降為35美元，長程航線由117美元調降為91美元，6月7日起生效。至於國內線部分，行政院日前已宣布，國內線票價暫緩調整。

華信航空國內共飛航8個航點11條航線，包括：松山-金門、松山-澎湖、松山-台東、松山-馬祖南竿、台中-金門、台中-澎湖、台中-花蓮、高雄-金門、高雄-澎湖、高雄-花蓮、高雄-馬祖南竿。其中台中花蓮1週3班、票價2472元、高雄花蓮1週7班每天飛、票價2329元。

「預計7月前提申請」

陳大鈞指出，華信飛花蓮航線搭載率低，以公司的角度來看，是希望能砍掉台中－花蓮、高雄－花蓮航線，但總是需要努力、盡力讓各界諒解，與各界溝通，希望能做到100分的完美，但若是各界無法諒解，他也坦言，「我也不能再等下去了」，預估7月前向民航局提出停飛申請。

何淑萍表示，國內線長期以來，尤其是花蓮地區載客率上，以及航空公司經營成本等都有相關考量，目前華信公司尚未提出申請，後續待華信航空提出申請後，會再整體評估。

另外，國內航空票價由民航局管控上限，國內線基本票價26年沒調漲，2014年開始實施浮動票價公式，適度反映國際油價變動因素，航空公司可在上限範圍內自訂票價，而航空業者也有提出票價調整方案；對此，何淑萍表示，民航局目前正進行成本檢討，畢竟這麼多年以來，票價部分需重新進行整體盤點，民航局會盡量努力在今年完成審查。

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