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    首頁 > 生活

    北捷攜手輝達導入數位孿生技術 2027年完成文湖線人流模擬

    2026/06/01 17:20 記者董冠怡／台北報導
    北捷文湖線。（資料照）

    北捷文湖線。（資料照）

    因應2036年文湖線重置，台北捷運展開號誌系統升級與列車汰換。北捷今宣布攜手輝達（NVIDIA）與國內廠商「Linker Vision」，啟動「文湖線人流模擬暨數位孿生」計畫，透過物聯網（IoT）與即時感測數據串聯，蒐集車站、列車與人流等背景資料分析預測，運用AI和高擬真3D建模技術，在虛擬環境中模擬多種營運情境，作為文湖線重置設計、營運規劃的重要依據，預計2027年完成。

    北捷表示，為使重置規劃達到最佳載運效率，提前導入數位孿生（Digital Twin）技術，採用NVIDIA Omniverse平臺、3D Gaussian Splatting技術，進行文湖線車站模擬人潮分布、列車運能及車站擁擠度，協助評估最適合的車隊配置與列車調度策略。

    北捷指出，另外在大安站、忠孝復興站、南京復興站、中山國中站人潮眾多的車站，使用NVIDIA Omniverse平臺進行高清3D建模與人潮模擬，透過擬真還原的視覺效果與物理運算能力，預演各種不同狀況的營運情境，強化決策判斷準確性。

    除了數位孿生技術，北捷補充，另整合30年營運經驗，結合數據驅動決策機制，建構高精度模擬與分析環境，進一步發展符合未來需求的長期運輸規劃策略。「文湖線人流模擬暨數位孿生」計畫完成後，將以人工智慧與數位孿生為核心應用，強化整體系統營運效能與決策效能，作為智慧城市發展的重要示範案例，進而落實打造「AI Driven Smart City」（以人工智慧為驅動的智慧城市）願景。

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