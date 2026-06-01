黃仁勳直播校園同樂會 逢甲大學學生喊「爸我來了」抱回高檔顯卡

逢甲大學在共善樓生日堂進行NVIDIA執行長黃仁勳主題演講直播。（校方提供）

NVIDIA執行長黃仁勳在2026年台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）舉辦前，今天（1日）於台北流行音樂中心進行校園同樂會主題演講，逢甲大學在共善樓生日堂進行直播，超過6百名師生專注聽講，有學生暱稱黃仁勳「爸，我來了」，直播結束後，3名學生幸運抽中GeForce 高檔顯卡。

校園同樂會在今天中午起直播，活動緊扣「NVIDIA GTC Taipei」（輝達全球性技術大會）主題，逢甲大學開放報名引發熱烈回響，超過6百名師生擠滿生日堂，領取限量午餐券與NVIDIA限量信仰潮Ｔ，未能到場師生按讚、愛心分享連結，嗨喊「我爸要來了」、「爸，我來了」，展現對科技議題高度興趣。

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逢甲大學副校長唐國豪、NVIDIA消費性產品資深行銷經理蔡如鈺與師生互動，會後，有3名學生幸運抽中GeForce RTX 50系列顯卡，其中，RTX 5080市價超過台幣3千5百元，也有學生抽中RTX 5070顯卡。

唐國豪強調，逢甲積極建立產業連結，致力將國際最頂尖科技資源，與產業脈動延伸至校園，期許學生持續關注AI技術如何深刻影響各專業領域與未來的職涯布局。

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