桃園警犬隊新家動工！落腳大園沙崙 預計2027年完工

桃園市警局刑事警察大隊警犬隊辦公廳舍新建工程，1日舉行動土典禮。（記者鄭淑婷攝）

桃園警犬隊成軍1年多，目前在大溪臨時廳舍，新廳舍落腳大園區沙崙，並於今（1）日舉行動土典禮，市長張善政表示，警犬舍與一般寵物飼養空間不同，除須兼顧警犬日常照護及生活需求，也必須配置符合勤務需求的專業訓練場地，因此場址選擇及空間規劃均相當重要，新廳舍選址大園區，基地腹地寬敞，並將警犬訓練需求納入整體設計，其中建物頂樓也規劃訓練場地，讓警犬及領犬員能就近進行日常訓練，提升訓練便利性及執勤效率。

警察局表示，桃園警犬隊自2024年3月招考領犬員、5月引進工作犬後，歷經半年密集訓練，於同年12月12日正式授階成軍，目前除支援大型活動安全維護外，也投入各項犯罪偵查及治安勤務，並多次支援鄰近縣市執勤，警犬隊現階段暫駐大溪分局三層派出所臨時犬舍，市府規劃興建全新警犬隊辦公廳舍，包含領犬員辦公及民眾洽公空間、警犬宿舍及專屬訓練場，預計2027年6月完工啟用，打造更完善的警犬訓練基地，提供市民更優質、高效的警政服務。

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動土儀式上領犬員也率警犬展示平時訓練成果，除了精準配合領犬員指令，也展示緝毒的功力，張善政笑說，「也想把家裡的狗狗送來！」他表示，桃園警犬隊成立以來，歷經訓練、認證及授階成軍，陸續投入各項警政勤務，在緝毒、犯罪偵查及「雷霆除暴專案」等治安工作中表現亮眼，已成為維護城市治安的重要力量，為讓警犬及領犬員擁有更完善訓練、執勤及生活環境，市府透過新建專屬廳舍與訓練場地，期盼工程順利完工後，持續強化桃園治安。

領犬員朱恆逸表示，新的廳舍有別於目前的臨時廳舍，擁有更完善且安全的訓練空間，這對大型犬來說非常重要，在訓練上也會更加有效率，而此次在犬舍的設計上也下足功夫，除了空間以外，也講究空氣流通與採光，兼顧犬隻的訓練與生活環境。

桃園市警局刑事警察大隊警犬隊辦公廳舍新建工程，1日舉行動土典禮。（記者鄭淑婷攝）

桃園市警局刑事警察大隊警犬隊辦公廳舍新建工程，1日舉行動土典禮。（記者鄭淑婷攝）

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