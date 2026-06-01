打詐利器！陽明交大「共鑑慧眼」深偽影像偵測賽勇奪全球第5

陽明交大師生研究團隊開發的「共鑑慧眼」深偽辨識技術，有助於打擊詐騙。（陽明交大提供）

詐騙手法與錯假訊息日益氾濫，深偽影像的正確辨識，相當關鍵；陽明交通大學人工智慧學院副教授許志仲研究團隊開發了免費平台「共鑑慧眼」，可快速判斷可疑影像與影片內容，成為台灣社會對抗假訊息的重要防線，也在全球電腦視覺頂尖會議「CVPR 2026」的強健式深偽影像偵測挑戰賽（Robust Deepfake Detection Challenge）中勇奪第5名，讓本土技術躍上國際舞台。

許志仲表示，「共鑑慧眼」開放民眾、媒體，以及查核單位使用，並長期與事實查核、數位素養、公共治理，還有國家安全等相關單位合作，包含與台灣事實查核中心合作進行AI影像鑑識與查核報告，提供深偽影片辨識諮詢，也與台灣民主實驗室合作，對資訊操弄與干預建立預警機制，同時與法務部調查局、警政署，資策會等單位展開技術交流，強化偵查與國家安全領域的應用能力。

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而該深偽辨識技術是由許志仲的先進電腦視覺實驗室（Advanced Computer Vision LAB, ACVLab）所開發，而強健式深偽影像偵測挑戰賽吸引全球337位研究者參加，累計進行逾5000次模型測試與優化，競爭激烈，「共鑑慧眼」的技術內容勇奪全球第5名，打敗了美國伊利諾大學香檳分校、密西根州立大學、愛爾蘭都柏林聖三一大學，以及阿拉伯聯合大公國的AI大學（MBZUAI）等各國際名校，展現陽明交大與台灣AI研究的實力。

許志仲提到，相較於前4名的隊伍採用多模型融合或高達70億參數的大型模型，該研究團隊僅以單一約5億參數模型，在規模僅為對手1/10至1/14的情況下，可以躋身全球第5，難能可貴，展現台灣學術團隊以技術創新突破算力門檻的原創能量及實力；此外，團隊提出的「品質感知混合專家」（Quality-aware Mixture-of-Experts）架構，即使影片因轉傳、壓縮或截圖導致畫質變差，該技術仍能準確判斷影像真偽，具備實際應用價值。

陽明交大師生研究團隊開發的「共鑑慧眼」深偽辨識技術，躍上國際舞台。（陽明交大提供）

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