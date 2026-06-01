黃仁勳開講大學生瘋追 中大、北大直播場秒殺額滿

黃仁勳開講大學生瘋追，中央大學直播場秒殺額滿。（中央大學提供）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）日在台北舉行GTC Taipei主題演講，再度掀起全台AI熱潮。國立中央大學與國立台北大學同步舉辦校園直播同樂會，開放報名後迅速秒殺額滿，中央大學420個名額1小時全數搶光，台北大學400個座位也迅速額滿，顯示AI不僅席捲產業界，也成為大學生最關注的熱門議題。

中央大學表示，今年活動獲得NVIDIA及宏碁等企業支持，420個名額開放報名後1小時內即額滿，成為全台規模最大的校園直播場次之一。活動除同步觀看黃仁勳演講外，也安排AI科技展示、互動體驗及抽獎活動，現場祭出GeForce RTX 50系列顯示卡及多項電腦周邊產品作為獎品，中央大學副校長綦振瀛和阮啓弘、管理學院王群孝副院長、輝達台灣區資深經理邾皆出席。

請繼續往下閱讀...

中大副校長阮啓弘表示，人工智慧已成為驅動全球產業與社會變革的重要力量，大學不只是知識傳遞場域，更應成為培育AI跨域人才的重要基地。中央大學近年積極推動AI研究與跨領域應用，除了學術研究外，也延伸至運動科技、電競及創新創業等領域，希望培養學生面對未來產業變革的能力。

另一方面，台北大學今年再度由公共行政暨政策學系與企業管理學系共同舉辦黃仁勳主題演講直播校園場，400個座位同樣迅速額滿。活動除直播演講外，也結合AI互動體驗、產業分享及跨域交流。

台北大學校長林道通表示，學校近年積極推動「X+AI」跨域發展策略，AI不只是科技革命，更是思維革命與學習革命，未來人才最重要的能力不只是資訊技術，而是跨域整合、問題解決、創新溝通與人文思辨能力，希望透過課程設計、產學合作及國際交流，協助學生建立面對未來世界的競爭力。

黃仁勳開講大學生瘋追，台北大學直播場快速額滿。（台北大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法