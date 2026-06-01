苗縣竹南等三鄉鎮景點各自為政留客不足 議員促整合行銷

苗栗縣議員廖秀紅總質詢質疑，竹南、後龍、造橋三鄉鎮觀光景點各自為政，要求苗栗縣政府文觀局整合行銷。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員廖秀紅今（1）日總質詢關心竹南、後龍、造橋觀光發展，惟目前這三地的觀光發展各行其是，建議苗栗縣政府文化觀光局評估編列預算，針對「竹南-後龍-造橋」打造專屬的觀光品牌，並設計一條龍的旅遊地圖與行銷方案；文觀局長林彥甫允諾會加強旅遊規劃及文宣行銷。

廖秀紅指出，竹南鎮有綠光海風自行車道與長青之森，後龍鎮有豐富的半天寮好望角觀光風廊、過港隧道；造橋鄉則有百年談文車站與劍潭古道。這是一條完美的「海風、鐵道、山林」旅遊帶；但遺憾的是，目前這三地的觀光發展各行其是，缺乏一條強而有力的旅遊絲線將它們串聯在一起。遊客去完後龍好望角，不知道可以去竹南吃海鮮、喝咖啡，更不知道可以去造橋走古道，導致各景點的留客時間太短，無法發揮相輔相成的加乘經濟效益。

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林彥甫答詢時舉造橋鄉為例，指造橋適合一日遊，也有不少外地遊客前來，可惜造橋僅小型民宿，並無飯店住宿，只能到北邊的竹南、頭份住宿，因此，如何讓遊客留宿，是另一個思考方向，至於三鄉鎮旅遊串連規劃及文宣行銷，文觀局會予以協助，相關鄉鎮公所也可提出計畫，由文觀局補助經費。

廖秀紅也關心中山高增設造橋交流道案，目前正興建「北入、南出」的半套匝道，預計2029年底完工，詢問苗縣府目前是否已著手進行「北出、南入」匝道可行性研究？讓造橋交通動線更完整。

苗縣府交通工務處長古明弘回應，將啟動造橋交流道再增設「北出、南入」匝道可行性評估；縣長鍾東錦也指出，美光科技已經進駐銅科，未來勢必有很多頭份竹南鄉親過去上班，但目前造橋交流道匝道只有半套，屆時一定會造成塞車，他已請立委陳超明、邱鎮軍向中央爭取，陳也允諾會在總質詢時提出向行政院爭取。

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