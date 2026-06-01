華信航空首套制服亮相！ 6/6起空服員每週末穿「活力裝」

華信航空今天（1日）在台北松山機場舉辦「華信航空活力裝暨35週年慶」。（記者黃宜靜攝）

今天（1日）是華信航空成立35週年生日，華信航空正式對外發表空服員活力裝，從6月6日開始每週末空服員將會穿著這套新制服，營造週末飛航輕鬆度假風，讓旅客從踏進機艙開始，就能感受到華信航空的熱情，空服員工作時也能更靈活舒適！

華信航空今天（1日）在台北松山機場舉辦「華信航空活力裝暨35週年慶」，慶祝成立35週年，並正式對外發表空服員活力裝，活力裝將自6月6日起於周末穿著，希望營造周末飛航輕鬆度假風，讓旅客從踏進機艙開始，就能感受到華信航空的熱情，為機艙氛圍增添更多親切與活力，讓旅客體驗到更具台灣特色的航空服務。

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活動現場安排空服員走秀展示全新活力裝，整體設計以華信航空企業色丈青藍為主視覺，搭配橘黃色點綴，呈現年輕活力感。版型依空服員實際需求客製調整，包括縮小帽體，避免安全示範時造成不便，袖口增加束口設計，提升收放行李時的便利性。褲裙撞色拼接百褶設計，兼具飄逸感與活動隱私，長褲於口袋加入橘黃色細節，讓沉穩丈青色系增添視覺亮點。不只如此，布料也加入彈性纖維，讓空服員工作時靈活舒適。

華信航空董事長陳大鈞表示，華信航空是於1991年6月1日成立，今天正逢35週年生日，一路上起起落落，都受政策、環境因素影響；華信航空制服一直以來都與華航相同，這次活力裝是首次華信的制服，歷經1年才完成，希望旅客感受到華信的變化，空服員穿起來也很舒適，6月6日起每個週末空服員都會換上這套「活力裝」。

交通部長陳世凱說，華信航空扛起台灣離島飛行責任，未來也要往區域航空發展，不只航機、航線重要，更重要的是所有員工的努力，期許現任管理團隊，在邁入35週年的新起飛點，管理階層不僅要作為決策者，更要成為同仁們最可靠的靠山；只要人心凝聚，華信航空定能持續發揮台灣區域航空的重要角色，帶著年輕、充滿活力的品牌形象，飛向下一個35年。

民航局長何淑萍也指出，站在民航局角度來看，也非常鼓勵航空公司空服員服裝走向比較多元，也符合空服員所希望的舒適度、方便等。

為慶祝成立35週年，華信航空推出國內航線限時優惠活動，自今天上午10時至6月5日上午9時59分止，旅客於華信航空APP購票輸入折扣碼「AE35BD」，即可享有國內全航線單程全額票票面價65折優惠，限量3500組。「華信假期」自6月1日至6月5日止，更加碼推出離島機加酒第二人現折500元限時優惠。

華信航空積極推動機隊與航網升級，今年4月已完成13架ATR 2.0機隊引進計畫；因應暑期返鄉及旅遊需求，今年7至8月將以濕租方式引進華航A321neo客機，投入離島航線疏運。此外，華信航空目前已正式啟動A321neo新世代噴射客機導入規劃，預計明年下半年投入區域性國際線營運，持續拓展航網布局與提升整體運能。

華信航空今天正式對外發表空服員活力裝（左側），未來將在週末穿著。（記者黃宜靜攝）

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