因應公務員霸凌事件，保訓會啟動首波安衛防護專業訓練。（保訓會提供）

公務員職場霸凌事件近年頻傳，引發社會關注公部門職場安全與心理健康議題。隨著「公務人員保障法」今（2026）年1月完成修法上路，公務人員保障暨培訓委員會今（1）日啟動首波「公部門安全及衛生防護專業職能訓練」，針對各機關安全及衛生防護委員會成員進行專業培訓，希望強化風險預防、事件調查及職場霸凌防治能力，打造更安全友善的公務職場環境。

保訓會安衛防護處科長林建達說明，「公務人員保障法」修正後，新增公務人員安全及衛生防護相關機制，各機關須設置安全及衛生防護委員會，負責職場安全、職業災害預防及職場霸凌等事件處理。為協助各機關落實新制度，保訓會自今日至12日在北、中、南地區辦理4場次專業訓練，每場共18小時課程，由各機關薦派防護委員參加。

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課程聚焦三大核心能力，包括「風險辨識與預防」、「事件調查與分析」及「溝通協調與應變處理」。課程內容特別納入職場霸凌與安全衛生事故等實務案例，透過情境模擬與案例研討，培養委員蒐集證據、釐清事件原因、撰寫調查報告及危機處理等能力，提升第一線處理敏感案件的專業度。

保訓會強調，安全及衛生防護工作不只是職業災害防治，更涵蓋職場心理安全與尊嚴維護，希望透過制度化訓練，協助機關建立預防、通報、調查及改善機制，降低衝突與風險事件發生。

訓練採取「混成學習模式」，參訓人員須先完成4小時線上課程，建立相關法規及制度基礎概念，再參加14小時實體訓練，總計完成18小時專業培訓。保訓會認為，透過線上與實體並行方式，可兼顧理論與實務需求，協助委員掌握制度精神及實際操作能力。

林建達強調，保訓會將培育更多安全及衛生防護工作的核心種子人員，把相關知能與經驗帶回機關推廣，逐步深化公部門安全衛生文化，使職場安全與霸凌防治不只是法規要求，而能成為機關治理的重要核心價值。

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