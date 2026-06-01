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    首頁 > 生活

    6月1日「世界珊瑚日」 海委會籲地方政府共同守護蔚藍家園

    2026/06/01 17:06 記者洪臣宏／高雄報導
    潛海戰將下潛清除漁網。（海委會提供）

    潛海戰將下潛清除漁網。（海委會提供）

    6月1日是「世界珊瑚日」，海洋委員會今日舉辦「全國海洋環境管理考核暨淨海大聯盟頒獎典禮」，主委管碧玲表示，面對「財劃法」變動導致明年中央補助地方保育經費減逾8千萬元的困境，應由地方統籌分配款項支出，呼籲各縣市政府共同承接守護蔚藍家園的使命。

    管碧玲並頒獎給績優「環保艦隊與潛海戰將」，包含績優環保艦隊43艘、協助推動海洋環境工作的幕後推手區漁會與安檢所11組、潛海戰將團體與個人15組。

    海保署指出，全台19個臨海縣市不僅深化日常監測與演練，更導入多項尖端科技與循環經濟模式，展現守護藍色國土的實力。例如，台中市升級「化學品應變智慧聯防體系」結合AI預測；新北市擴大「空海一體」淨海模式；台南市則推動智慧海灘AI監控與海上掃地機器人。

    此外，屏東縣建立廢棄漁網具高價值回收鏈，嘉義縣推廣回收蚵繩轉製機能服飾，雲林縣將廢牡蠣殼再利用，新竹市、彰化縣、花蓮縣、宜蘭縣及澎湖縣也都各自發展出具前瞻性與示範性的海洋應變、海廢創生與源頭減塑作為。

    今年考核典禮更邀請「非臨海縣市」參與，海保署表示，透過打破地理限制，讓非臨海縣市也能與臨海縣市交流水質監控與垃圾攔除經驗，將海洋保育與環境治理的力量延伸至河川上游與非臨海社區，共同守護海洋環境。

    環保艦隊協助清除海洋廢棄物。（海委會提供）

    環保艦隊協助清除海洋廢棄物。（海委會提供）

    管碧玲表揚績優縣市代表。（海委會提供）

    管碧玲表揚績優縣市代表。（海委會提供）

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