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    首頁 > 生活

    台南校園周遭驚見藥癮針具販賣機 衛生局：已規劃拆遷

    2026/06/01 17:18 記者王姝琇／台南報導
    台南市有民眾反映，校園周邊騎樓設置針具自動販賣機，並發現廢棄針具散落。（圖擷取自臉書「台南大小事」）

    台南市有民眾反映，校園周邊騎樓設置針具自動販賣機，並發現廢棄針具散落。（圖擷取自臉書「台南大小事」）

    台南民眾反映距離某小學約300公尺設置有針具自動販賣機，接送孩子曾看見疑似藥癮者前往購買針具，更發現施用後的針具、包裝、棉片及食鹽水等物品散落地面，引發安全疑慮。衛生局表示，將進行拆除遷移。

    網友指出，過去已曾透過市民專線1999反映相關問題，但遲未見販賣機遷移，近日看到廢棄針具散落地面，擔心若孩童或民眾不慎接觸，恐衍生安全與衛生風險，因此希望市府提出更積極處理方式。據了解，現場針頭已由民眾先行處理完畢。

    衛生局副局長林碧芬表示，針具自動販賣機是配合中央減害計畫設置，目的在於降低藥癮者因共用針具，造成愛滋病、B型肝炎及C型肝炎等血液傳染疾病傳播風險，屬公共衛生防疫措施之一；若設置地點若引發社區疑慮，必須面對並調整。目前已在現場張貼公告，告知民眾該處針具自動販賣機將進行拆除及遷移，後續將儘速完成相關程序。

    衛生局也提醒，民眾若在公共場所發現廢棄針具，切勿徒手撿拾，應通報相關單位派員處理，避免接觸風險。市府後續將持續檢討針具販賣機設置及管理機制，在減害防疫與社區安全之間取得更妥適平衡。

    販賣機周邊發現施用後的針具等物品散落地面。（圖擷取自臉書「台南大小事」）

    販賣機周邊發現施用後的針具等物品散落地面。（圖擷取自臉書「台南大小事」）

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