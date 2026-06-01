台中市政府獲「地方客家發展計畫」特優

台中市政府團隊積極將客語融入大型公共活動場域，包括跨年晚會、國慶晚會等。（台中市客委會提供）

台中市客委會主委江俊龍表示，台中市人口即將突破287萬，客家人口約占全市的17.5%，市府將客家事務全面納入市政治理架構，從「社政、觀光、衛教、民政、運動、文化、經濟」七大面向系統性推動，串聯市府各局處會並結合外部專家學者，透過跨機關會報建立穩定的運作機制，強化政策橫向連結與資源整合，讓客家政策不再是「單點推動」，而是深入落實於大台中治理體系之中。

客委會表示，市府積極於托育、長者關懷及伯公照護站等領域導入客語服務，並緊密結合衛福部「長照2.0」政策，針對醫療資源相對匱乏的客庄地區推動在地化照顧，去年度共辦理427場關懷活動，超過年度目標8倍以上，成效斐然，將客家藝文與語言融入長照服務與生活課程，不僅讓長者倍感親切，喚起美好的記憶、重溫客語的智慧，也幫助第一線照護人員以客語拉近醫病與護老距離，真正讓客語重返日常生活。

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客委會指出，市府團隊積極將客語融入大型公共活動場域，包括跨年晚會、國慶晚會、台中市逍遙音樂町、台中爵士音樂節、台中國際花毯節及台中東勢新丁粄節等重要節慶及大型展演活動，加入客語主持、客家藝文演出與宣傳，相關活動觸及人次突破400萬大關，大幅提升客語的能見度與社會參與度，讓客語從個別族群的文化象徵，提升為台中城市共同語言的一部分。

客委會指出，這次勇奪「特優」殊榮，充分展現市府在客家文化推動與傳承上的豐碩成果，是台中客家事務有史以來最輝煌的紀錄！未來市府仍將持續深化客語扎根，結合產業、觀光與文化能量，讓客家文化成為台中不可或缺的城市特色，打造多元共融、文化永續的宜居城市。

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