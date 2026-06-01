南投災害情資網 停班課訊息結合LINE零時差推播

南投縣全新改版的災害情資網，將透過LINE推播緊急災情或停班課等資訊。（南投縣政府提供）

面對極端氣候帶來的天然災害，南投縣政府推動「智慧防災」，於今年正式推出全新改版的「南投縣災害情資網」，透過一站式服務平台與直覺友善的介面設計，將個人化防災情資與縣民生活緊密結合，系統並優化LINE官方帳號的推播機制，未來有緊急災情或停班停課等重大資訊時，將主動且精準地推播至訂閱民眾的手機中，真正達到防災零時差。

南投縣政府表示，過去民眾獲取災情資訊往往散見於各部會網站，新上線的災害情資網成功串聯內政部消防署、氣象署及縣府消防局、警察局等中央與在地資料，建構出專屬南投人的「數位守護網」。網站結合GIS（地理空間資訊）圖台讓防災資訊具備空間感，前台系統已可即時接收包含颱風、淹水、土石流及停班停課等高達17項民生示警，系統同時導入國家災害防救科技中心（NCDR）的雲端概念與手機GPS定位技術，讓民眾能依據所在位置，精準獲取專屬的防災資訊。

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縣府計畫處長邱紹偉指出，南投轄區廣闊且包含許多偏遠山區，防災資訊的傳遞必須做到「快、準、穩」，此次大改版，是希望能夠符合在地的民眾需求，並且讓每一個南投的鄉親都能夠及時掌握災害情況。為此，系統特別優化LINE官方帳號的推播機制，除了原本的氣象示警，更全面整合縣府各局處的即時在地訊息，未來有緊急災情或停班停課等重大資訊時，系統將主動且精準地推播至訂閱民眾的手機中。

南投縣災害情資網LINE訂閱步驟。（南投縣政府提供）

南投縣政府推出「南投縣災害情資網」，讓民眾透過手機掌握防災與災情資訊。（南投市公所提供）

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