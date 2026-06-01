台鐵平鎮臨時站10月啟用西側卻沒天橋 民代爭取今年動工興建

立法院交通委員會1日由交通部、桃市府交通局陪同視察工程進度，民代反應西側缺乏人行天橋，希望爭取天橋施作，提升西側居民通勤便利性。（桃市府交通局提供）

配合桃園鐵路地下化工程，平鎮臨時站將於10月啟用，立法院交通委員會今（1）日由交通部、桃市府交通局陪同視察工程進度，民代反應西側缺乏人行天橋，居民屆時必須繞路搭車，希望爭取西側天橋施作；對此，交通部政務次長伍勝園表示，站在地方通勤需求上，交通部對此樂觀其成，將責成交通部鐵道局全力配合相關作業執行。

立委呂玉玲表示，平鎮臨時站工程於2021年11月15日開工，終於要在10月完工啟用，但西側榮興街段沒有設置行人天橋，導致鄰近居民要搭車須繞行到東側，對於通勤成本與時間都會增加，希望爭取西側天橋施作，讓臨時站東西側得以透過天橋打通。

請繼續往下閱讀...

立委陳雪生、邱若華及桃園市議員舒翠玲、陳韋曄也認同平鎮臨時站西側天橋興建工程，有助提高平鎮臨時站通勤效益，鄉親使用上更方便，並要求桃市府與交通部盡速提案，爭取在今年能夠動工。

代交通部出席的交通部政務次長伍勝園表示，站在地方通勤需求上，交通部對此樂觀其成，因後續還有相關提案核准作業需進行，將責成交通部鐵道局全力配合相關作業執行，盡速完成西側天橋的興建。

交通局表示，平鎮臨時站啟用後每日旅運量估計將達5500人次，目前車站動線僅集中於東側新富一街，現有設計對西側榮興街方向居民不便，需繞行環南路或振興西路地下道，步行距離達600至900公尺，耗時9至13分鐘，一旦數千名旅客集中於單側進出，易造成新富一街周邊交通壅塞及行人動線混亂，雖然車站內部有跨月台天橋，但並未延伸至站外，市府正極力爭取將該天橋延伸至站外，增設跨站天橋可串聯東西兩側，而天橋屬車站設施的一部分，應由中央經費統一負責施工，市府會全力配合出站後的人行道及土地銜接處理。

此外，平鎮臨時站啟用後，將與交通部鐵道局提前完成相關道路配置、標誌標線等事項，並隨時監控車站周邊車流，滾動式檢討周邊設施，以降低平鎮臨時站啟用產生的交通衝擊。

立法院交通委員會1日由交通部、桃市府交通局陪同視察工程進度，民代反應西側缺乏人行天橋，希望爭取天橋施作，提升西側居民通勤便利性。（桃市府交通局提供）

台鐵平鎮臨時站將於今年10月啟用。（桃市府交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法