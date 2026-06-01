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    3C風暴來襲！ 竹縣首場「青春正好」講座爆滿 親子併肩迎戰網路焦慮

    2026/06/01 16:05 記者廖雪茹／新竹報導
    首場講座由前刑事警官黃順吉，為現場逾300位親子建立正確的法律常識與自保觀念。（主辦單位提供）

    首場講座由前刑事警官黃順吉，為現場逾300位親子建立正確的法律常識與自保觀念。（主辦單位提供）

    「發了IG動態卻沒人回，孩子就開始焦慮不安？」在這個手機滑不停的數位時代，社群網路的風暴正悄悄席捲青少年的心靈。為了陪伴家長與孩子安然度過這場成長風暴，新竹縣家庭教育中心與新竹縣有智一同未來教育發展協會，聯手推出專為親子打造的「青春正好系列講座—進化吧！準大人：青春路上併肩作戰」。

    青春正好系列講座從5月到9月共5場次，全程免費、還可抽新天鵝堡熱門桌遊，更貼心為參與的國高中生規劃「青年學習認證」，為108學習歷程檔案注入生命力。其中，5月30日在光明國小迎來首場熱潮，由前刑事警官黃順吉主講，為現場逾300位親子建立正確的法律常識與自保觀念。

    新竹縣家庭教育中心主任施怡如指出，現代孩子常因過度在意社群互動而陷入自我懷疑。「青春期的孩子最渴求的是自我認同。」系列講座的核心，就是帶領大家反向思考網路成癮背後的心理需求，透過內在覺察，幫助孩子在現實中找回自信。

    有智一同未來教育發展協會理事長、律師林妤芬也從法治角度示警，許多青少年因缺乏前端引導，不慎跌入網戀性剝削或詐騙陷阱。新竹縣議員吳旭智表示，數位世代面臨全新的心理挑戰，當孩子在現實中得不到肯定時，「家庭」必須成為他們最強大的避風港。

    第二場6月27日【夫妻共學工作坊】孩子的戀愛課，其實是父母的成長課，已開放線上報名。詳細活動資訊與報名方式，請至「有智一同未來教育發展協會」官方粉絲專頁查詢。

    3C風暴來襲，新竹縣家庭教育中心與新竹縣有智一同未來教育發展協會，聯手推出專為親子打造的「青春正好系列講座—進化吧！準大人：青春路上併肩作戰」。（主辦單位提供）

    3C風暴來襲，新竹縣家庭教育中心與新竹縣有智一同未來教育發展協會，聯手推出專為親子打造的「青春正好系列講座—進化吧！準大人：青春路上併肩作戰」。（主辦單位提供）

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