台南仁德污水下水道續推進 新增近4000戶接管7月開工

仁德污水下水道工程持續推進，圖為用戶接管施工後。（台南市政府提供）

用戶接管施工前。（台南市政府提供）

為有效改善二仁溪支流及三爺溪污染情形，市府積極推動仁德污水下水道系統建設。該系統規劃分為4期辦理，總經費約175億元，預計可接管9萬1188戶，服務範圍涵蓋東區、仁德區、歸仁區及關廟區等地區。

仁德污水下水道系統已進入第二期建設階段，主、次幹管工程及分支管網與用戶接管工程均陸續推動，截至目前累計接管戶數已達1萬7218戶。即將啟動的「仁德區污水下水道系統第二期分支管網及用戶接管工程第二標及第三標」範圍以東區為主。

水利局說明，2項工程預計於7月開工，第二標工程經費約3.43億元、工期780日曆天，預估可接管2091戶；第三標工程經費約2.43億元、工期580日曆天，預估可接管1897戶。2標合計可新增接管3988戶。將於工程開工前辦理用戶接管說明會。

水利局進一步表示，舉行用戶接管說明會向居民說明前、後巷施工方式及接管流程，並即時回應民眾疑問，期盼市民踴躍參與並配合工程推動。另提醒民眾，辦理後巷接管時，請預留至少80公分施工空間，以利施工機具進出及提升工程效率。

市長黃偉哲強調，污水下水道建設是城市進步重要指標，也是改善環境品質、提升公共衛生及打造宜居城市的基礎工程。未來將持續爭取中央補助，推動後續工程設計與施工，攜手市民共同推動用戶接管作業，持續改善二仁溪流域水環境。

第二標工程範圍。（台南市政府提供）

第三標工程範圍。（台南市政府提供）

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