梅雨不如預期 嘉南用水可撐至7月底但不容樂觀

曾文水庫蓄水率跌破1成，庫底成了大草原。（記者蔡宗勳攝）

曾文水庫蓄水率跌破1成大關，剩下9.6%，與烏山頭水庫合計蓄水量為5341萬噸，在一期作全面停灌後，供水壓力大減，目前每天出水量約60萬噸，供水雖至7月底不成問題，但水情不容樂觀。供應嘉義地區民生用水的仁義潭與蘭潭水庫合計剩680萬噸，每天控制出水9萬噸，也還可撐下去，但期待下波鋒面可以帶來梅雨級的降雨，才有機會解除缺水警報。

根據中央氣象署統計，上波滯留鋒面為嘉義縣山區帶來局部大雨，其中曾文水庫馬頭山累積降雨量為78毫米，集水區新美測站51.5毫米、茶山47.5毫米，可惜並不是大面積的下大雨，5月29至31日只為曾文水庫帶來245萬噸的入流量，整體而言，對水情幫助不大。

請繼續往下閱讀...

經濟部水利署南區水資源分署副分署長陳柏宗指出，雖然曾文水庫蓄水率不及1成，但與烏山頭水庫併聯運用還有5341萬噸，由於一期作已經在5月31日結束供灌，目前曾文水庫與烏山頭水庫系統每天供水量約60萬噸，水情仍維持正常，但梅雨還不如預期，仍請大家節約用水。

自來水公司第五區管理處表示， 仁義潭與蘭潭蓄水量合計680萬噸，在曾文烏山頭水庫系統與雲林系統支援下，目前供水無虞。朴子溪系統的竹崎淨水場，進水維持正常，每天約有3、4000噸。

曾文水庫蓄水率跌破1成，但仍撐到下個月底。（記者蔡宗勳攝）

自來水公司朴子溪竹崎淨水場目前進水正常。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法