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    首頁 > 生活

    屏市環球購物中心假日停車位不足 大塞車惹民怨

    2026/06/01 15:35 記者葉永騫／屏東報導
    林森路因為排隊等停車的車輛佔用車道，造成大塞車。（記者葉永騫攝）

    林森路因為排隊等停車的車輛佔用車道，造成大塞車。（記者葉永騫攝）

    屏東市環球購物中心每到假日或雨天因為停車位不足，等待進入停車場的車輛大排長龍，從仁愛路一路排到林森路，造成林森路大塞車無法通行，現場雖有義交指揮交通，但是成效不彰，交通仍然相當混亂，引起不少民眾抱怨連連，許姓民眾說，相關單位別再視而不見，應該管一管。

    位於仁愛路與公園路交叉口的環球購物中心，由於該購物中心設有電影、美食街等，每到假日或雨天，車輛就會變多，但因為購物中心內的停車位有限，因此想進入停車的車輛常常大排長龍，一路從仁愛路延伸到林森路，造成附近交通混亂，雖然派有義交協助指揮交通，但因為沒有公權力，駕駛人不一定聽從指揮，加上林森路的路面窄小，僅有兩線道，汽車排隊等車位就將車道佔用，造成車輛難以通行，駕駛人罵聲連連。

    許姓民眾說，前往環球購物的駕駛人為了圖自己方便，佔用車道排隊等停車，這種情況警方及購物中心應該管一管，不能任由車輛佔用車道，可以輔導車輛到屏東公園的地下停車場停車或者路邊停車，不能為了自己的方便而影響其他用路人的權益。

    義交在現場指揮交通，但仍然無法控管。（記者葉永騫攝）

    義交在現場指揮交通，但仍然無法控管。（記者葉永騫攝）

    等待進入停車場的車輛從仁愛路排到林森路。（記者葉永騫攝）

    等待進入停車場的車輛從仁愛路排到林森路。（記者葉永騫攝）

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