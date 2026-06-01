北市抽驗126家次泳池水質 4家次不合格開罰

炎夏到來，台北市府衛生局指出，截至4月30日，台北市政府衛生局共抽驗126家次游泳池，其中122家次游泳池水質合格，合格率約96.8%。另4家次不合格，處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，限期改正。（資料照）

炎夏到來，台北市府衛生局指出，截至4月30日，台北市政府衛生局共抽驗126家次游泳池，其中122家次游泳池水質合格，合格率約96.8%。另4家次不合格，處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，限期改正。

衛生局表示，台北市轄內游泳池業者計120家，截至115年4月30日，衛生局共抽驗126家次游泳池，其中122家次游泳池水質合格，合格率約96.8%。

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衛生局說，針對4家次水質不合格，主因是大腸桿菌群或總菌落數超標，已依據《台北市營業衛生管理自治條例》第15條及第24條規定，處2000元以上、1萬元以下罰鍰，並要求限期改善，若複查仍不合格，將按次處罰至改善為止。

衛生局除要求業者強化管理外，也呼籲民眾落實入池前淋浴等「3要5不」原則，共同守護水質，包含入池前「要」徹底淋浴沖洗、卸妝並穿著潔淨泳衣帽、褲。「要」注意現場標示水溫、酸鹼值、餘氯量等水質資訊。游泳中若有不適「要」立即離開游泳池，並通知救生員或服務人員。

患有傳染性疾病者「不」入池。患有傳染性眼疾或皮膚病者「不」入池。飲酒過量顯有醉態者「不」入池。寵物「不」得攜帶入池。游泳池內外四周「不」飲食或吸菸。

衛生局呼籲，夏季是腺病毒、腸病毒以及阿米巴腦膜炎等病原活躍的時期。若民眾在戲水後出現發燒、嘔吐、腹瀉、眼睛紅腫或皮膚紅疹等症狀，應立即就醫並主動告知醫師相關戲水史。優質安全的游泳環境需靠市民與業者攜手維持。

民眾如欲查詢各游泳池最新水質抽驗結果，可逕至台北市政府衛生局官方網站查詢。

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