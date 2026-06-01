屏東黑鮪文化躍國際 亞洲沙灘排球賽、日本「Fish Girl」解體秀輪番登場

亞洲沙灘排球公開賽6月4日至7日將於屏縣大鵬灣青洲濱海遊憩區登場。（資料照，屏東縣政府提供）

黑鮪魚文化觀光季熱烈展開中，屏東縣政府今年結合國際交流與體育賽事，將於本（6）月4日至7日在大鵬灣青洲濱海遊憩區舉辦亞洲沙灘排球公開賽，並在13日至14日「大鮪市集」活動中，邀請日本愛媛縣宇和島水產高校生「Fish Girl」展演黑鮪魚解體秀，透過體育競技與文化交流，讓屏東傳統漁業走向世界，提升國際觀光能見度。

屏東縣府表示，屏東縣近年接連承辦全中運、全民運及明年全國運動會，10年內3度承辦全國性大型綜合運動賽會，展現深厚運動實力，今年再迎來亞洲沙灘排球公開賽，預計吸引14個國家、46隊頂尖沙灘排球選手齊聚東港競技，其中更有東京奧運銀牌名將參賽，透過國際性賽事與全球轉播，讓大鵬灣的海岸風光與屏東城市形象躍上國際，也帶動住宿、餐飲與觀光，創造地方經濟效益。

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傳播暨國際事務處表示，東港為台灣重要漁業重鎮，更是全台黑鮪魚的重要產地，近年持續以國際交流，為傳統文化注入新亮點，繼去年邀請日本錣山部屋相撲力士扛起黑鮪魚，成功引發話題後，今年進一步推動青年交流，邀請日本愛媛縣宇和島水產高校的「Fish Girl」團隊首度來屏東演出。

Fish Girl是由水產高校女學生組成，以青春熱血形象推廣愛媛縣產養殖魚業，表演足跡遍及日本各地，也曾赴新加坡、馬來西亞、越南、泰國及夏威夷等國家演出，深受各地遊客喜愛；傳播處指出，此次除了在「大鮪市集」帶來黑鮪魚解體秀外，也將攜帶水產加工食品與東港高中師生進行交流，展現台日漁業文化與職人精神的深度連結。

縣府表示，今年黑鮪魚文化觀光季不只是地方節慶，更透過體育、觀光與國際青年交流，打造具有國際辨識度的城市品牌，邀請全國民眾6月走訪屏東，白天感受熱血沙排賽事，夜晚品嚐黑鮪魚在地美食，感受屏東夏日漁業盛宴。

日本愛媛縣宇和島水產高校生「Fish Girl」展演黑鮪魚解體秀，將於6月13日至14日在屏東黑鮪魚文化觀光季「大鮪市集」中登場。（圖由屏東縣政府提供）

「Fish Girl」以青春熱血形象推廣日本愛媛縣產養殖魚業，黑鮪魚解體秀展演深受各國遊客喜愛。（圖由屏東縣政府提供）

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