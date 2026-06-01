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    首頁 > 生活

    高市警局荒廢拘留室變健身工廠 頻傳異響竟是這器材發出

    2026/06/01 15:24 記者黃良傑／高雄報導
    高市警局健身工廠日前頻傳奇怪異響，疑似丟擲健身藥球造成緊急採取降噪管制。（記者黃良傑攝）

    高市警局健身工廠日前頻傳奇怪異響，疑似丟擲健身藥球造成緊急採取降噪管制。（記者黃良傑攝）

    高市警局總部忌諱的「4樓」荒廢拘留所，改闢「健身工廠」供員警揮汗練身，但因器材落地聲響太大，影響其他人上班，原以為是啞鈴或槓鈴落地聲響，經訓練科勘查發現是擲健身藥球。

    高市警局4樓原本是拘留所，因諧音禁忌，加上禁閉犯嫌的歷史鬼怪靈異傳聞不少，警方封閉荒廢多年，為照顧官警健康，改建成「揮汗夢工廠」，安排警察常訓課程，充分利用空間。

    開放官警使用後原無任何狀況，但日前多次傳出疑似重物落地的聲響，尤其是3樓鑑識中心猶有地牛翻身的搖動與聲響，鑑識主任辦公室更是首當其衝，5樓警政監也曾聽到類似聲響，因時間持續不久，並不以為意。

    不過，訓練科長張正霖得知有噪音聲響，主動尋找音源，鎖定健身工廠體檢勘查，恰有教官練習丟擲「健身藥球」，確定是健身藥球落地所造成的聲音。

    據了解，藥球重量大約是1公斤到11公斤，直徑約25至35公分，「健身藥球」（Medicine Ball）是一款對健身初學者的訓練器材，球體的外型設計讓整體重量均勻分布，讓使用者更方便握取，有助腹肌、核心股群訓練。

    訓練科表示，會立即添購護墊，並請常訓教官助教要求使用時多鋪1至2層護墊，另上班時間儘量減少丟擲動作，避免製造聲響，影響其他上班同仁。

    高市警局荒廢拘留所變身健身工廠，吸引許多官警揮汗強身。（記者黃良傑攝）

    高市警局荒廢拘留所變身健身工廠，吸引許多官警揮汗強身。（記者黃良傑攝）

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