國家公園馬拉松6/2開搶！陽明山低碳起跑 完賽獎牌成「溫泉通行證」

「2026台灣國家公園馬拉松」，於今年11月1日週日登場，跑者將穿梭於陽明山獨特的硫磺地貌與夢幻山嵐，途經中山樓、擎天崗（見圖）、冷水坑等經典景點。（資料照）

國家公園署今天（1日）宣布舉辦「2026台灣國家公園馬拉松」，於今年11月1日週日登場，6月2日下午2時正式開搶報名，賽事有5公里組、半馬組、全馬組，並公布路線圖。

國家公園署表示，跑者將穿梭於陽明山獨特的硫磺地貌與夢幻山嵐，途經中山樓、擎天崗、冷水坑等經典景點，活動規劃全馬組（42.195KM）、半馬組（21.0975KM）及路跑組（5KM）3種組別。

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國家公園署指出，為符合國家公園核心理念，活動結合永續環保與在地文化，全面落實綠色承諾，由全球運動領導品牌美津濃（Mizuno）專為跑者研發的聯名環保賽衣，採用100%回收寶特瓶再生聚酯纖維製成，兼具機能與綠色時尚；賽道補給也全面落實減塑，全程採用無塑紙杯，實踐低碳永續馬拉松。

國家公園署表示，當天專業「森林跑站」配速團隊化身為最強守護者，在活動當天提供不同完賽目標的配速服務，陪伴跑者在高低起伏的山林賽道中穩定前進。賽事更貼心攜手在地溫泉業者推出「溫泉身心修復」方案，讓完賽獎牌成為專屬的「溫泉通行證」，跑者挑戰高難度山路後，能立即沉浸於溫泉療癒之中。

賽事與國內外知名旅遊平台「易飛網」、「香港美和旅行社」、「日本RUNNET」、「AsiaYo」合作推出「跑旅合作計畫」，為國內外跑者量身訂製一站式套裝行程，串聯運動、觀光與在地文化體驗。

「2026臺灣國家公園馬拉松」由內政部國家公園署主辦、並與陽明山國家公園管理處及台北市政府體育局共同協辦，以及交通部觀光署協助宣傳，由中華民國路跑協會執行賽事相關作業。

協力贊助包括台灣美津濃，合作贊助包括台灣興和、Allsports 創星影像、森林跑站、優若美、Red Bull、金太武一條根、森田藥粧、舒跑、萬歲牌、開元食品等多家企業。

活動日期：2026/11/01（週日）05：30-12：00

活動地點：中山樓八卦升旗台（起終點）

活動報名日期：6/2（週二）14：00開放報名，額滿為止。

活動報名網站：https://www.sportsnet.org.tw/20261101_web/

台灣國家公園馬拉松途經陽明山各景點。（國家公園署提供）

全馬42K路線。（國家公園署提供）

半馬21K路線。（國家公園署提供）

路跑5K路線。（國家公園署提供）

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