8業者組「台南隊」 6/9-12前進首爾國際食品展

「台南隊」將於6月9至12日進軍「2026首爾國際食品展」。（記者王姝琇攝）

南市府再度集結優質業者組成「台南隊」將於6月9至12日進軍「2026首爾國際食品展」，市長黃偉哲表示，前進首爾期盼讓更多國際買家親身體驗台南農產與加工食品的獨特魅力，進一步提升台南品牌國際能見度。

農業局長李芳林表示，首爾國際食品展是韓國規模最大、亞洲第四大的國際食品與餐飲貿易展，也是亞洲指標性B2B採購平台，匯聚全球食品製造、原料、設備與餐飲服務相關業者，為各國優質產品進軍韓國及國際市場的重要平台。去年台南參展成果豐碩，成功創造多項跨國合作商機；此次「台南隊」共8家優質業者參展，不僅有新同學加入，還有許多老成員。

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李芳林說，此次參展內容豐富多元，有芒果、鳳梨、文旦等鮮果與冷凍果品，及氣泡飲品、即食珍珠、多款奶茶飲、冷泡茶系列、鹿茸萃取益生菌、爆爆珠、奶酥抹醬等特色加工產品，從生產、加工到品牌經營，充分展現台南農業創新能量。

農業局補充，今年台南館採自行設計展館，以台南紅磚紅為主色調，融合文化元素與城市意象，全面升級展館空間與視覺設計，打造兼具文化底蘊與品牌識別度的展間；參展業者將透過產品展示、現場互動體驗、產地直送試吃活動及一對一媒合洽談，直接向全球買家展現台南農特產品的高品質優勢與嚴格食品安全標準，積極爭取更多海外合作契機與長期訂單。

台南隊前進「2026首爾國際食品展」展出品項多元豐富。（記者王姝琇攝）

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