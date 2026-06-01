台南國際龍舟賽隊數創新高 開幕還有多國表演

賽會期間也將安排即將成真火舞團帶來演出。（台南市政府提供）

台南國際龍舟賽公開報名後獲得熱烈迴響，吸引163支隊伍、4057名隊職員及選手參與，參賽數及人數雙雙刷新歷年紀錄，再創賽事新高，不僅展現台南龍舟運動的蓬勃發展，也為安平運河通航百年寫下嶄新篇章。

另，龍舟賽開幕當天，也有來自聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、吐瓦魯、韓國、約旦、荷蘭、印尼、菲律賓、英國、俄羅斯等10國使節團參與表演賽。在賽會期間也將安排即將成真火舞團、明華園及九天民俗技藝團等知名團隊接力演出。

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市長黃偉哲表示，台南運河見證城市百年發展歷程，今年適逢運河通航百年，市府擴大辦理國際龍舟錦標賽，不僅調整賽制，確保各隊至少可參與2場賽事，也大幅提高獎金額度，總獎金突破150萬元。現場還有美食、文創、農特產、運動科技體驗、各項宣導等142攤市集，邀民眾來逛市集、體驗最新的運動科技及運動項目，帶動運河周邊觀光與地方產業發展。

體育局長陳良乾表示，今年龍舟賽全面提升參賽體驗與活動豐富度。除了賽程安排涵蓋整個端午連假之外，今年也新增國際友人組，吸引國際扶輪青少年組隊參賽，來自羅馬尼亞、巴西、德國、墨西哥、烏克蘭、韓國、法國、日本、芬蘭、泰國、波蘭、比利時、美國等選手將體驗全國歷史最悠久、維持傳統木製龍舟的台南國際龍舟賽。

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