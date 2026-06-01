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    首頁 > 生活

    嘉市石綿廢棄物2個月清運125.9公噸 清運補助6/30受理截止

    2026/06/01 15:04 記者王善嬿／嘉義報導
    市環保局提醒民眾，石綿廢棄物拆除清運須依照相關法規進行。（嘉義市環保局提供）

    市環保局提醒民眾，石綿廢棄物拆除清運須依照相關法規進行。（嘉義市環保局提供）

    去年丹娜絲颱風重創嘉義，造成石綿老屋屋頂破碎、散落，嘉義市環保局獲中央經費辦理石綿建材廢棄物清運補助作業，今年延續補助，3月起開放申請，迄今約2個月受理156件、共清理125.9公噸，清運補助受理至6月30日截止，因額度有限，市環保局呼籲有意申請補助民眾手腳要快。

    市環保局表示，石綿建材早期廣泛使用屋頂、牆面、浪板等設施，但建材老化、破損或拆除不當，可能造成石綿纖維逸散，影響人體健康；石綿建材廢棄物屬有害廢棄物，拆除時應依勞動部「石綿建材拆除作業危害預防指引」，以及內政部「建築物拆除施工規範」等辦理，拆除後須密封包裝，避免破碎石綿纖維逸散，不可隨意棄置，違者可依廢棄物清理法處6萬元以上1000萬元以下罰鍰。

    市環保局說，民眾應留意家中屋頂、牆面或屋側是否仍使用石綿瓦或石綿浪板等建材，如老舊、需汰換，建議在補助期間申請，妥善清除處理，詳情洽詢（05）2251775轉4320。

    嘉義市環保局受理石綿廢棄物清運補助至6月30日止。（嘉義市環保局提供）

    嘉義市環保局受理石綿廢棄物清運補助至6月30日止。（嘉義市環保局提供）

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