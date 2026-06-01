南投建構中彰投「風廊系統」 打造降溫新解方

南投縣政府攜手中研院建構中彰投「風廊系統」，日前舉辦成果發表會。（南投縣政府提供）

溫室效應下，全球暖化嚴重，高溫日益頻繁，南投縣政府為積極推動氣候變遷調適政策，攜手中央研究院科研團隊，將中彰投區域通風特徵納入城鄉發展與土地使用規劃，建構跨縣市「風廊系統」，打造降溫新解方，成為全國第一個以區域治理角度推動氣候調適的創新案例。

南投縣政府建設處表示，南投縣為全台唯一不臨海的縣市，轄內逾7成為山地與丘陵地形，人口與產業多集中於南投市、草屯鎮及埔里鎮等盆地區域。在地形限制與發展結構影響下，面對近年極端氣候與災害衝擊，整體環境韌性面臨嚴峻挑戰。

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尤其面對極端高溫日益頻繁，傳統以單一城市為範疇的規劃已不足以因應，因此縣府攜手中央研究院、成功大學及彰化師範大學研究團隊整合地理資訊、土地利用與都市微氣候分析，建構跨縣市「風廊系統」。

建設處指出，研究發現，中彰投地區受地形影響，存在由山區延伸至平原的自然風廊，透過系統性規劃與引導，能將山區冷空氣導入市區，不僅有效降低熱能累積，也有助於台中與彰化地區夜間降溫，將「自然風」轉化為可運用的氣候調適資源。

此次研究，也於5月28日舉辦氣候調適策略成果發表會及工作坊，整合縣府各局處、各鄉鎮市公所與研究團隊意見，進行跨部門討論，盤點在地氣候風險與調適需求，協力研擬在地化策略，未來將運用研究成果，於都市規劃及建設推動時，倡導通風路徑保留、建築棟距與退縮等友善設計概念，逐步提升城市韌性與打造全齡宜居的永續生活環境。

南投縣氣候調適策略成果發表會，研究人員說明如何建構「風廊系統」，利用自然風降溫。（南投縣政府提供）

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